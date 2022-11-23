Часть Киева могут эвакуировать при худшем сценарии, – Кличко предупредил о "самой тяжелой зиме"

Россия продолжает наносить удары по объектам критической инфраструктуры Украины. Поэтому украинцы почти всех областей временно живут без света или тепла. Такая ситуация и в Киеве.

Кличко предупредил о "самой тяжелой зиме"

Мэр столицы Виталий Кличко предупредил, что Киеву предстоит самая тяжелая зима со времен Второй Мировой войны. Он призвал горожан готовиться к "худшему сценарию" отключения электроэнергии во время низких температур.

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Если дело пойдет по худшему сценарию, возможно, "придется эвакуировать часть города", хотя власти не хотят, чтобы до этого дошло,

– подчеркнул Кличко.

Он считает, что Путину все равно не получится достичь своего – заставить украинцев бояться и бежать, ведь украинцы "станут только злее, решительнее".

После этих слов Кличко призвал Германию оказать Украине гуманитарную помощь: генераторы, теплую одежду и другие необходимые вещи в дополнение к вооружениям для обороны.

Будет ли полный блэкаут

по всей Украине уже развернуто около четырех тысяч "Пунктов несокрушимости" –это новый проект поддержки людей на фоне отключения энергии. Эти пункты, которых планируется создать еще больше, будут работать бесплатно и круглосуточно, предлагая "все базовые услуги" – электричество, мобильная связь и интернет, обогрев, вода, аптечка.

В Укрэнерго подчеркнули, что спрогнозировать вероятность полного блэкаута невозможно. Все зависит от того, какими будут новые массированные ракетные атаки, как сработает ПВО, куда попадут, какое состояние энергосистемы будет до этого.

Однако энергетики должны готовиться к разным сценариям, поэтому такой тоже не исключают. Добавляют, что это не конец света. Блэкаут означает полное или существенное погашение энергосистемы, после которого начинается возобновление ее работы.

В Офисе Президента предупредили, что в случае блэкаута никуда уезжать не нужно. Заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко надеется, что полного блэкаута вообще не будет. Однако период, который может длиться несколько дней, следует переждать.

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