Отключения света в Киеве могут продолжаться до весны, – Кличко
Источник:РБК-Украина
Россия продолжает наносить удары по объектам критической инфраструктуры Украины. Поэтому украинцы почти во всех областях временно живут без света, тепла или воды. В том числе сложная ситуация и в Киеве.
Городские власти не исключают худшего сценария этой зимой. Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о подготовке к возможному затяжному блекауту в столице.
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Кличко рассказал о подготовке города к зиме
По словам городского головы, впереди действительно сложные месяцы. И все же он считает, что власти и военные справятся с вызовами, и никакой эвакуации населения не понадобится.
23 ноября враг нанес очередной массированный ракетный удар, и это не прошло бесследно, ведь Киев является частью государственной энергосистемы. Энергетикам пришлось прибегнуть к экстренным отключениям света. Более суток во всем городе было приостановлено водоснабжение. Появились проблемы с обеспечением киевлян теплом.
По состоянию на сегодняшний день, ситуация в городе улучшилась – электроснабжение также восстановлено полностью, однако из-за дефицита в общеукраинской энергосети применяются отключения.
Мы делаем все для того, чтобы этого не произошло – полного блэкаута, полного отключения. Однако готовимся к разным сценариям,
– заявил Кличко.
Он обратился к каждому киевлянину с призывом учесть разные сценарии и быть готовым. По информации военных, враг планирует и дальше наносить удары по инфраструктуре страны, чтобы запугать украинцев тьмой и холодом. Поэтому просьба иметь дома:
- запас технической и питьевой воды
- запасы пищи, которую можно приготовить или потреблять без электроэнергии
- теплую одежду
- заряженные ноутбуки и павербанки
- загрузите оффлайн карты на свои телефоны.
В Киеве мы уже открыли 430 пунктов обогрева
Для того чтобы такого сценария не произошло, в Киеве уже открыли 430 пунктов обогрева. Там люди смогут получить необходимые услуги – тепло, воду, телекоммуникации, интернет-связь, справки. Сейчас налаживают их работу и будут открывать новые.
Отключение света может продолжаться до весны
Несмотря на то, что власти пытаются восстановить все максимально быстро, перейти на четкие графики, чтобы не было сюрпризов, и чтобы затем перейти на бесперебойную поставку электричества, нужно быть готовым ко всему.
Кличко говорит, что отключения могут быть вплоть до весны. Это также связано с низкими температурами, у многих людей стоят теплонагревающие приборы. Люди в холодное время всегда потребляют больше электроэнергии. Поэтому идет большая нагрузка на энергосистему.
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