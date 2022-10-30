В Киеве могут выключать свет до 6 часов: в ДТЭК готовят новые графики веерных отключений

У киевлян будут значительные перебои с электроснабжением. Это необходимо, чтобы полностью восстановить инфраструктуру.

Об этом в эфире телемарафона сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук. Он отметил, что графики с отключением света появятся через несколько дней.

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"Графики не будут приятными. Сразу предупреждаю, потому что количество часов, в течение которых нужно будет оставаться без света, к сожалению, увеличат. Другого выхода сейчас до восстановления инфраструктуры нет. Точно, что больше 4 часов. До 6 часов будут ограничения", – рассказал Сахарук.

Как будут действовать энергетики

Директор ДТЭК сказал, что энергетики постараются чаще делать ротацию. То есть делать более частые отключения с меньшим промежутком времени.

С этим есть определенные технические сложности – в Киеве десятки тысяч домов и их выключить и включить назад тоже большая работа, – объяснил Сахарук.

Он добавил, что свет будут отключаться не во всех домах, поскольку в части из них расположены объекты критической инфраструктуры. Речь идет о связи, складе хранения вакцины, серверах провайдеров, водоснабжении, теплоснабжении и т.д.

"Они вмонтированы прямо в дом. Все дома выключить невозможно, потому что не будет связи, воды, тепла, не будет работать телевидение. Но уменьшить количество остающихся нетронутыми домов мы стараемся", – сказал Сахарук.

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