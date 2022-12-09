Что делать, если света нет более 7 часов и действуют экстренные отключения: алгоритм действий для киевлян
Источник:фейсбук Сергея Коваленкка
Энергетики до сих пор восстанавливают сети, поврежденные в результате российских ракетных обстрелов. Поэтому во всех украинских городах выключают свет, в частности в Киеве.
Генеральный директор YASNO Сергей Коваленко рассказал, что ситуация на левом берегу Днепра стала немного лучше. Также он дал советы киевлянам, у которых нет света более 7 часов.
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Куда обращаться киевлянам, если света нет более 7 часов
Коваленко отметил, что по состоянию на вечер 8 декабря плохих новостей нет, поэтому это уже хорошо.
Киев проживает сегодня с ограничениями на уровне вчерашних. На левом, по свидетельству коллег, ситуация стала немного лучше. Коллеги придумали определенное решение, позволившее увеличить объем переданной электроэнергии,
– заметил гендиректор YASNO.
По словам Коваленко, под "коллегами" он подразумевает энергетиков, местные власти и всех, кто причастен этой отрасли. Они работают максимально слаженно на результат, что очень радует.
"Впереди – потепление. Это должно нам всем немного помочь, потому что количество локальных аварий растет ежедневно", – добавил чиновник.
Также он напомнил киевлянам, что нужно делать, если света нет более 7 часов и действуют экстренные отключения:
- Зайдите на сайт YASNO, где есть график отключений. Там содержится большинство информации, что происходит с энергоинфраструктурой по вашему адресу.
- Проверьте, есть ли у вас отключение из-за локальной аварии. Если есть, следует обращаться за деталями в ОСМД, ЖЭК или ОСР.
- Если это не локальная авария, а длительное экстренное отключение, следует обратиться в ДТЭК Киевские электросети в фейсбуке. Специалисты, если это будет возможно, сориентируют, когда появится свет.
В Киевской области – дефицит в энергосистеме
Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба в эфире телемарафона сообщил, что в энергосистеме Киевщины сохраняется существенный дефицит – всего 30% от потребностей потребителей.
По словам главы ОВА, это приводит к определенным перебоям с теплоснабжением в домах, где есть централизованное отопление. Энергетики работают над тем, чтобы поскорее выйти в плановые отключения.