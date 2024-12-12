Сколько придется жить с графиками отключения света: в Минэнерго поделились прогнозами

После российских атак по энергосистеме украинцам приходится жить с графиками отключения света. Ремонтные работы и ввод дополнительных объектов генерации позволяют уменьшить объемы отключений, однако спрогнозировать, удастся ли отказаться от веерных отключений зимой, сложно.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление заместителя министра энергетики Романа Андарака в комментарии "Новости.Live".

Интересно Миллионы людей без света и запасов еды: как в Европе готовятся к блэкаутам и кибератакам России

Когда графики отключения света могут отменить

Андарак поделился, что графики отключения света в Украине могут продолжаться как минимум до конца этой зимы. Заместитель министра энергетики отметил, что при таком прогнозе учитывает и новые возможные атаки России на энергетическую инфраструктуру.

Украинцам придется жить в условиях графиков отключений света по крайней мере до весны, если Россия не прекратит атаки на украинские энергетические объекты,

– сообщил заместитель министра энергетики.

В то же время Андарак добавил, что отключения могут отменить уже в ближайшие недели, если враг не будет наносить новых мощных ударов. Впрочем, заместитель министра энергетики не спешит с оптимистичными прогнозами, ведь в последние дни враг атаковал объекты генерации восточной части Украины.

"Со временем ситуация будет улучшаться, однако нельзя ничего спрогнозировать, ведь эти обстрелы являются непредсказуемыми", – добавил он.

Сейчас специалисты делают все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию в энергосистеме, однако все работает на пределе. Андарак объяснил, что враг бьет по энергообъектам не только ракетами во время массированных атак, но и дронами, УАБами, которыми атакуют объекты распределения электроэнергии на прифронтовых территориях.