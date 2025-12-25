В Одессе с утра 25 декабря введены вынужденные аварийные отключения. Из-за этого могут наблюдаться временные перебои с водоснабжением.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ДТЭК и Сергея Лысака, руководителя Одесской МВА.

Почему в Одессе ввели аварийные отключения?

В ДТЭК отметили, что около 6:44 25 декабря произошла аварийная ситуация на оборудовании другой энергетической компании. Известно, что без света остались потребители Одесского района, в частности частично Одессы.

Так, в Одессе ввели вынужденные аварийные отключения. По словам Лысака, это сделали с целью недопущения перегрузки поврежденного оборудования.

"Энергетики ДТЭК продолжают локальные ремонтно-восстановительные работы. Пункты несокрушимости в городе работают: они открыты и укомплектованы всем необходимым", – добавил он.

Глава МВА отметил, что коммунальные и аварийные службы города работают в усиленном режиме.

Около половины 8 часов утра стало известно, что из-за аварийного отключения энергоснабжения могут быть временные перебои с водоснабжением в Киевском районе Одессы и ж/м "Черемушки".

Энергетики уже работают над восстановлением энергоснабжения, после чего подача воды стабилизируется.

