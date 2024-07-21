Жители российского Ейска жалобно обратились к Путину из-за отключения света на 12 часов

Жители Ейска, что в Краснодарском крае, пожаловались на проблемы с отключением света. Они жалобно попросили Путина о "справедливом графике подачи электроэнергии".

Россияне записали и распространили в соцсетях видеообращение к своему президенту. В нем они пожаловались на отсутствие света в их квартирах более 12 часов, пишет 24 Канал.

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Нет света и воды, портятся продукты

Жители Ейска жалуются, что в их многоквартирных домах и на прилегающих территориях полностью не было электроэнергии с утра 18 июля до ночи 19 июля.

То есть более 12 часов,

– говорят россияне Владимиру Путину.

В своем видеообращении они жалуются, что в жару невозможно находиться дома: там нет не только, но и воды. Также они жалуются, что у них быстро портятся продукты.

В то же время жители Ейска возмущены тем, что местные развлекательные заведения продолжают работать и якобы не имеют проблемы с отключением электроэнергии.

Мы понимаем сложность с обеспечением электроэнергии в нашем городе, но просим вашей помощи в вопросе установления компаниями, которые поставляют наши многоквартирные дома электроэнергией, справедливого графика подачи электроэнергии,

– говорится в видео.

Все дошло до того, что в субботу, 20 июля, в Краснодаре прошел стихийный митинг, на котором требовали наладить подачу света и воды. Уже традиционно, полиция начала задерживать протестующих.

К слову, проблемы со светом массово начались в Ейске, Анапе, Геленджике и других городах на юге России. Власти утверждают, что эти отключения якобы связаны с проблемами на Ростовской АЭС.

Россияне пожаловались Путину на отключение света: смотрите видео