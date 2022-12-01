Отключение света в Украине 1 декабря: какие графики будут действовать в областях

Первый день зимы сопровождается вынужденными отключениями электроэнергии. Энергосеть Украины постепенно восстанавливается, однако ситуация все еще нелегкая.

24 канал рассказывает, в каких регионах не будет света. О ситуации с электроэнергией по стране читайте дальше.

Обратите внимание Облэнерго будут проверять соблюдение графиков отключения света

В Киеве все еще экстренные отключения

В ДТЭК утром 1 декабря сообщили, что стабилизационные графики почасовых отключений пока, к сожалению, не действуют. Вместо этого продолжаются экстренные отключения света.

Экстренные отключения в Киеве 1 декабря / Фото ДТЭК

Мы стараемся как можно быстрее вернуться к отключениям по графику, но действуем в соответствии с ситуацией в энергосистеме,

– объяснили в компании.

В Одессе ситуация не лучше

Состояние энергосистемы в Одесской области, как и по всей территории Украины, остается удивительно тяжелым. В связи с этим, в городе и области ввели экстренные отключения света.

Соответственно, плановые графики – недействительны. В ДТЭК Одесские электросети заверили, что с 1 декабря будут делать все возможное для того, чтобы перерыв в электроснабжении для каждого клиента составлял не более 8 – 8,5 часов.

Кроме того, постараются создать условия, когда свет будет по меньшей мере дважды по 4 часа в сутки. Такой режим работы продлится до тех пор, пока энергосистема не стабилизируется и не исчезнет дефицит в выработке электроэнергии.

После включения света просим не включать одновременно все электроприборы – это может привести к новой аварии в вашем микрорайоне или доме из-за резкого подключения сразу большой нагрузки.

– предупреждают местных в ДТЭК.

Что со светом в Ровенской области

В Ровно и области сегодня ввели плановые графики отключения света. Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.

Однако заметим, что ситуация может измениться ежеминутно из-за внезапного введения экстренных или аварийных отключений.

График ограничений в областном центре можно найти здесь.

А стабилизационные отключения в области здесь.

Сумщину обесточивают по графику

В регионе 1 декабря будут действовать графики почасовых отключений. Об этом рассказал председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Обесточение будет происходить следующим образом: 2 часа света будет, затем 4 часа электроэнергия будет присутствовать. Однако глава ОВА подчеркивает, что аварийные отключения тоже возможны.

График стабилизационных отключений в Сумской области сегодня:

1 очередь – 00 – 02; 06 – 08; 12 – 14; 18 – 20.

– 00 – 02; 06 – 08; 12 – 14; 18 – 20. 2 очередь – 02 – 04; 08 – 10; 14 – 16; 20 – 22.

– 02 – 04; 08 – 10; 14 – 16; 20 – 22. 3 очередь – 04 – 06; 10 – 12; 16 – 18; 22 – 24.

В Кропивницком дефицит электроэнергии

Технический директор предприятия "Кировоградоблэнерго" Валерий Запорожец рассказал "Общественному", что потребление электроэнергии в регионе необходимо сократить почти вдвое по сравнению с прошлым годом. По его словам, графики почасовых отключений пока не действуют.

Чтобы входить в предел, мы должны быть солидарны с потребителями. Графики не применяются, потому что невозможно быстро отреагировать на изменение нагрузки и соблюдать лимит. Будь то юридический потребитель или частное лицо – снижайте электронагрузку на своих предприятиях в быту, чтобы избежать дефицита электроэнергии,

– объясняет Запорожец.



Почему у соседа есть свет, а у меня нет / Инфографика 24 канала

На Волыни будут плановые отключения света

В "Волыньоблэнерго" предупредили потребителей, что в регионе сохраняется дефицит мощностей. Однако в области действуют графики стабилизационных отключений.

Компания предупреждает, что ситуация с электроэнергией динамична, поэтому возможны экстренные отключения вне графика. Приоритетность придается объектам критической инфраструктуры. Графики почасовых отключений здесь.



Что делать при длительных отключениях света / Инфографика Минреинтеграции

В Черновцах и области – стабилизационные графики

Глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк объявил о почасовых отключениях. 1 декабря они продлятся по всей территории области, однако ситуация может измениться.

В новом графике присутствует 18 групп. Такой формат позволит более гибко регулировать нагрузку и позволит не допускать длительных перерывов, говорят в "Черновцыоблэнерго".

Расписание плановых отключений света на Буковине / График из Черновцыоблэнерго

На Прикарпатье ввели новые лимиты нагрузки

С 1 декабря изменился подход к распределению лимитов нагрузки. Теперь дневные и ночные лимиты будут отличаться, сообщает председатель Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук.

Ориентировочно график почасовых отключений сегодня будет выглядеть так:

1 очередь Электроснабжение будет подано для подгрупп 1.1 и 1.2 в следующие часы: с 04:00 до 08:00, с 12:00 до 16:00, с 20:00 до 24:00. Для 1.3 и 1.4 в такое время: с 00:00 до 04:00, с 08:00 до 12:00, с 16:00 до 20:00.

Электроснабжение будет подано для подгрупп в следующие часы: с 04:00 до 08:00, с 12:00 до 16:00, с 20:00 до 24:00. Для в такое время: с 00:00 до 04:00, с 08:00 до 12:00, с 16:00 до 20:00. Для 2 очереди в такие часы: с 04:00 до 08:00, с 12:00 до 16:00, с 20:00 до 24:00.

в такие часы: с 04:00 до 08:00, с 12:00 до 16:00, с 20:00 до 24:00. 3 очередь будет иметь свет в такой период: с 00:00 до 04:00, с 08:00 до 12:00, с 16:00 до 20:00.

будет иметь свет в такой период: с 00:00 до 04:00, с 08:00 до 12:00, с 16:00 до 20:00. Также для уменьшения нагрузки на сеть в часы пиковой нагрузки к отключению будет применена 4 очередь. Света не будет с 07:00 до 12:00 и с 16:00 до 20:00.

В Днепре экстренные отключения света

В Днепропетровской области сегодня, первого декабря, будут применять экстренные отключения электроэнергии. Об этом сообщают в местном ДТЭК.

Соответственно, отключения за графиком пока неактуальны. В компании заверили, что работают над стабилизацией сети.



Как правильно пользоваться электроприборами / Инфографика 24 канала

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В Черкасской области ввели желтый график

Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец поделился, что для области выделили предел мощности 65% от общей потребности. Поэтому с 9 утра в Черкасской области начал действовать желтый график отключений электроэнергии.

Напомним, что он предусматривает 2 очереди – три часа со светом и три без. Узнайте свою группу: 1 очередь, 2 очередь.



График обесточений в Черкасской области / Скриншот из "Черкассыоблэнерго"

В Полтавской области зафиксировали превышение использования электроэнергии

Руководитель Полтавской ОВ Дмитрий Лунин рассказал, что в регионе до 08:00 действовали традиционные стабилизационные графики. Речь идет об отключениях: 2 часа без света, 4 часа со светом.

Однако из-за превышения использования электроэнергии в пиковые часы ввели отключение 4 через 2. Дмитрий Лунин объясняет, что стабилизационные графики действуют, однако выключают сразу по две очереди. Свет будет 2 часа, а не будет 4.

На Львовщине – аварийные отключения, графики не действуют

В настоящее время в Украине не удалось стабилизировать ситуацию с дефицитом мощности, поэтому на Львовщине продолжаются аварийные отключения. Об этом пишут в местном облэнерго.

Графики плановых отключений бездействуют. Под аварийные отключения попадают большинство потребителей Львовской области, кроме объектов критической инфраструктуры.

В то время, когда электроэнергия подается, просим использовать ее только для самых необходимых нужд – зарядка телефонов, павербанков и т.д. Не включайте мощные приборы, без которых можно обойтись — духовки, пылесосы, бойлеры, посудомоечные машины и другие,

– отметили во Львовоблэнерго.

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