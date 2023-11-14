Удары не прекращались: в Минэнерго объяснили, какими могут быть атаки России на энергетику Украины

Журналисты поинтересовались у министра энергетики, насколько активнее россияне стали атаковать энергосистему Украины. Также у Германа Галущенко спросили, чего ждут оккупанты.

Министр энергетики Герман Галущенко в эфире телемарафона спрогнозировал действия российских захватчиков. Он также объяснил их логику, передает 24 Канал.

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Россия не прекращала атаковать энергетику

Галущенко подчеркнул, что на самом деле российские атаки на украинскую энергетику не прекращались.

Они (россияне – 24 Канал) действительно не прекращали атаки на энергетику. Возможно, это не те массированные атаки, о которых мы говорили прошлой зимой… Атаки проходят нон-стоп. Прежде всего по объектам генерации и другим предприятиям энергетического комплекса,

– сказал он.

Он напомнил, что 10 октября 2022 года оккупанты выпустили по Украине одновременно около 100 ракет. По мнению министра, в 2023 году российские захватчики будут проводить комбинированные атаки и будут бить и по объектам генерации, и по объектам передачи электроэнергии.

Когда Россия может начать массированные атаки

По мнению Галущенко, оккупанты не будут наносить массированные удары по нашей энергосистеме во время перепадов температур. Министр считает, что россияне ради этого дождутся стабильных морозов.

Как пояснил глава Минэнерго, в минусовую температуру труднее восстанавливать энергетику. Сроки возобновления энергоснабжения после российских атак будут зависеть от масштабов конкретных ударов и их влияния на саму энергосистему.

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