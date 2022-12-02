Отключение света в Украине 2 декабря: какие графики будут действовать в областях
В пятницу, 2 декабря, Украина возвращается к стабилизационным графикам. Однако энергетики предупреждают, что они могут не совпадать с фактическими при экстренных или аварийных отключениях.
Отметим, что только в столице происходят экстренные отключения света. О ситуации с электроэнергией по стране рассказывает 24 канал.
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В Киеве пока экстренные отключения света
В ДТЭК сообщают, что 2 декабря графики стабилизационных отключений, которые были составлены ранее, пока не действуют. Однако энергетики работают над тем, чтобы поскорее стабилизировать ситуацию в столице.
Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК "Укрэнерго", другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации,
– сообщили в ДТЭК.
Как будут подавать свет на Запорожье
В Запорожской области полностью упразднили аварийные отключения, ведь уровень энергопотребления удалось стабилизировать. Теперь действуют графики почасовых стабилизационных отключений, которые разбиты на 4 очереди:
- 22:00 – 24:00 (1 декабря) – первая очередь;
- 00:00 – 03:00 – вторая очередь;
- 03:00 – 06:00 – третья очередь;
- 06:00 – 09:00 – первая очередь.
Свет в Ивано-Франковской области
Как сообщила председатель Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук, в области установили лимиты использования электроэнергии: 242 МВт – ночной лимит и 310,9 МВт – дневной лимит. Область разделили на 4 очереди отключений света:
1 очередь:
Электроснабжение будет подано для подочередей 1.1 и 1.2 в такие часы: с 04:00 до 06:00, с 10:00 до 14:00, с 16:00 до 18:00, с 22:00 до 24:00
Электроснабжение будет подано для подочередей 1.3 и 1.4 в такие часы: с 00:00 до 02:00, с 04:00 до 06:00, с 10:00 до 12:00, с 16:00 до 20:00, с 22 :00 до 24:00
2 очередь:
Электроснабжение будет подано для подочередей 2.1 и 2.2 в такие часы: с 02:00 до 04:00, с 08:00 до 10:00, с 14:00 до 18:00, с 20:00 до 22:00
Электроснабжение будет подано для подочередей 2.3 и 2.4 в такие часы: с 02:00 до 04:00, с 08:00 до 12:00, с 14:00 до 16:00, с 20:00 до 22:00
3 очередь:
Электроснабжение будет подано для подочередей 3.1 и 3.2 в такие часы: с 00:00 до 02:00, с 06:00 до 10:00, с 12:00 до 14:00, с 18:00 до 20:00.
Электроснабжение будет подано для подочередей 3.3 и 3.4 в такие часы: с 00:00 до 02:00, с 06:00 до 08:00, с 12:00 до 14:00, с 18:00 до 22:00
Отметим, что для уменьшения нагрузки на сеть в часы пиковой нагрузки к отключению будет применена 4 очередь. Она будет обесточена с 07:00 до 12:00 и с 15:00 до 20:00.
Ситуация со светом во Львовской области
Львов возвращается к отключениям электроэнергии по плановым графикам. При этом свет будет подаваться дважды в сутки по четыре часа для трех групп потребителей.Обратите внимание! Список потребителей в группах обновлен и скорректирован, то есть группы могли измениться. Узнать, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте Львовоблэнерго в разделе "Почему нет света".
Графики отключения света во Львове и области / Фото Львовоблэнерго
Ситуация со светом в Ровненской области
В Ровненской области действуют новые графики отключений электроэнергии. Ознакомиться с ними вы можете по ссылкам, указанным в сообщении от Ровнооблэнерго.
Просим с пониманием относиться к тому, что на продолжительность перерывов в электроснабжении влияют необходимость экстренного снижения нагрузки на энергосистему в случае соответствующей команды НЭК "Укрэнерго", а также аварийные ситуации,
– отметили в облэнерго.
Однако несмотря на графики, если лимиты электропотребления будут позволять не выключать в домах свет, ЧАО "Ровнооблэнерго" будет продолжать подавать его.
В Сумской области будут действовать 3 очереди
В Сумской области будут действовать 3 очереди отключений электроснабжения. Как сообщил председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, они будут действовать в режиме -2/+4 часа.
- 1 очередь – 04-06; 10-12; 16-18; 22-24;
- 2 очередь – 00-02; 06-08; 12-14; 18-20;
- 3 очередь – 02-04; 08-10; 14-16; 20-22.
При этом возможны аварийные отключения.
Что со светом в Черновицкой области
Согласно оперативной ситуации в энергетической системе Украины, в области был введен график стабилизационных отключений электроснабжения. При этом сами Черновцы выделены в блок потребителей, объединяющий шесть групп: с 13 по 18.
Также в облэнерго отметили, что свет может отсутствовать и по другим причинам. Например, из-за аварийных ситуаций, ремонта в сетях или неисправной проводки в доме.
График отключений в Черновицкой области / Черновцыоблэнерго
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