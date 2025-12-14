Меняются по несколько раз в день: почему графики отключений света нестабильны

Вследствие российских ракетно-дронных атак в Украине действуют графики отключений света. Иногда они меняются несколько раз в день.

Такая ситуация обусловлена постоянными изменениями в работе энергосистемы. Об этом в эфире Украинского Радио рассказал Геннадий Рябцев, главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований, передает 24 Канал.

Почему в Украине часто меняют графики отключений?

По словам Рябцева, ключевой причиной частых изменений графиков является необходимость удерживать баланс между производством и потреблением электроэнергии.

Объемы генерации могут меняться в зависимости от погодных условий и технического состояния сетей. Когда хорошая погода и светит солнце, включаются солнечные электростанции, появляется дополнительная генерация, и есть возможность запитать больше потребителей.

В то же время любая авария на энергетических объектах может быстро изменить ситуацию. Если происходит повреждение, или уменьшается генерация, нормальное распределение электроэнергии становится невозможным, графики корректируют в зависимости от продолжительности ремонта.

Отдельно Рябцев обратил внимание на Киев и область, где возросло количество аварийных отключений. Он объяснил, что оборудование часто не выдерживает интенсивного режима "включения – выключения", из-за чего возникают локальные неисправности, в частности в жилых домах.

Несмотря на это, энергетики заинтересованы в том, чтобы как можно больше потребителей были со светом. Чем больше людей с электроэнергией, тем больше ресурсов у энергетиков для ремонтов и восстановления сетей.

Какая ситуация со светом в Украине?