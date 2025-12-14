Меняются по несколько раз в день: почему графики отключений света нестабильны
- Графики отключений света в Украине меняются из-за необходимости удержания баланса между производством и потреблением электроэнергии.
- Изменения в графиках вызваны погодными условиями, техническим состоянием сетей и авариями на энергетических объектах.
Вследствие российских ракетно-дронных атак в Украине действуют графики отключений света. Иногда они меняются несколько раз в день.
Такая ситуация обусловлена постоянными изменениями в работе энергосистемы. Об этом в эфире Украинского Радио рассказал Геннадий Рябцев, главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований, передает 24 Канал.
Почему в Украине часто меняют графики отключений?
По словам Рябцева, ключевой причиной частых изменений графиков является необходимость удерживать баланс между производством и потреблением электроэнергии.
Объемы генерации могут меняться в зависимости от погодных условий и технического состояния сетей. Когда хорошая погода и светит солнце, включаются солнечные электростанции, появляется дополнительная генерация, и есть возможность запитать больше потребителей.
В то же время любая авария на энергетических объектах может быстро изменить ситуацию. Если происходит повреждение, или уменьшается генерация, нормальное распределение электроэнергии становится невозможным, графики корректируют в зависимости от продолжительности ремонта.
Отдельно Рябцев обратил внимание на Киев и область, где возросло количество аварийных отключений. Он объяснил, что оборудование часто не выдерживает интенсивного режима "включения – выключения", из-за чего возникают локальные неисправности, в частности в жилых домах.
Несмотря на это, энергетики заинтересованы в том, чтобы как можно больше потребителей были со светом. Чем больше людей с электроэнергией, тем больше ресурсов у энергетиков для ремонтов и восстановления сетей.
Какая ситуация со светом в Украине?
Воскресенье, 14 декабря, в Украине пройдет с графиками отключения света. Следует сказать, что для разных областей есть разные ограничения, поэтому где-то отключений больше, а где-то – меньше. Ситуация в энергосистеме пока нестабильна.
Тем временем Россия продолжает наносить новые удары. В результате взрывов в Сумах были перебои со светом и проблемы с водоснабжением. Если энергопитание не удастся восстановить быстро, система водоснабжения может перейти на аварийно-резервное питание.
Кроме этого, Николаев с 12:00 оставался без света и воды из-за ликвидации последствий российской атаки, но уже в 13:24 электроснабжение было восстановлено. Критическая инфраструктура работает без отключений, а проблемы с отоплением в некоторых домах решают через подключение генераторов.