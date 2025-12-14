Така ситуація зумовлена постійними змінами в роботі енергосистеми. Про це в ефірі Українського Радіо розповів Геннадій Рябцев, головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень, передає 24 Канал.

Дивіться також Світло вимикатимуть до 3 разів на добу: які графіки введуть на Дніпропетровщині 14 грудня

Чому в Україні часто змінюють графіки відключень?

За словами Рябцева, ключовою причиною частих змін графіків є необхідність утримувати баланс між виробництвом і споживанням електроенергії.

Обсяги генерації можуть змінюватися залежно від погодних умов і технічного стану мереж. Коли хороша погода і світить сонце, вмикаються сонячні електростанції, з’являється додаткова генерація, і є можливість заживити більше споживачів.

Водночас будь-яка аварія на енергетичних об’єктах може швидко змінити ситуацію. Якщо стається пошкодження, або зменшується генерація, нормальний розподіл електроенергії стає неможливим, графіки коригують залежно від тривалості ремонту.

Окремо Рябцев звернув увагу на Київ і область, де зросла кількість аварійних вимкнень. Він пояснив, що обладнання часто не витримує інтенсивного режиму "вмикання – вимикання", через що виникають локальні несправності, зокрема в житлових будинках.

Попри це, енергетики зацікавлені в тому, щоб якомога більше споживачів були зі світлом. Чим більше людей з електроенергією, тим більше ресурсів у енергетиків для ремонтів і відновлення мереж.

Яка ситуація зі світлом в Україні?