Света может не быть более 16 часов в сутки: страна начинает жить по графикам в 4,5 – 5 очередей, – YASNO

Россия не прекращает обстрелы украинских городов, ситуацию в энергетическом секторе осложняют и погодные условия, из-за чего энергетическая ситуация в стране изменилась. Если раньше применение более четырех очередей означало переход к экстренным отключениям, то сейчас система постепенно переходит к работе по графикам даже при ограничениях в 4,5 – 5 очередей.

Об этом на своей Facebook-странице сообщил генеральный директор компании YASNO Сергей Коваленко, передает 24 Канал.

Какова ситуация с отключениями в Украине?

В Киеве сейчас действует режим экстренных отключений электроэнергии. По предварительным оценкам, у жителей столицы есть электричество около трех часов, после чего свет может отсутствовать до десяти часов.

В то же время ситуация существенно отличается в зависимости от района. Дополнительную сложность создает большое количество аварий непосредственно в жилых домах. В частности, как рассказал Коваленко, во многих случаях проблемы связаны с внутренними сетями, которые находятся в зоне ответственности ЖЭКов или ОСМД.

Он отметил, что в случае подозрения на аварийную ситуацию жителям советуют действовать по стандартному алгоритму. Стоит сначала обращаться в свою управляющую компанию или ОСМД. Специалист-электрик должен провести проверку и определить причину неисправности. Если проблема возникла внутри дома, ее устраняют на месте, а в случае повреждения внешних сетей соответствующая заявка передается энергетикам.

В то же время в Днепре и Днепропетровской области электроснабжение осуществляется по графикам отключений, однако уже не по тем, на которые ориентировались ранее.

Что означает увеличение отключений до 4,5 – 5 очередей?

Это означает, что предыдущие ориентиры по максимальным перерывам – до семи часов без электроэнергии и около трех с половиной часов со светом – больше не соответствуют реальности. Также потеряли актуальность вероятные графики отключений.

Важно! В условиях ограничений в пять очередей из шести отключение может длиться более 16 часов подряд.

Несмотря на жесткость таких ограничений, специалисты отмечают, что четкий график все же является лучшим вариантом, чем полная непредсказуемость экстренных отключений, которые сейчас применяются в Киеве. Даже при длительных перерывах в подаче электроэнергии люди имеют ориентиры и могут понимать, когда примерно ожидать восстановления света.

Улучшение ситуации пока остается под вопросом. Ожидается, что после завершения периода сильных морозов уровень потребления электроэнергии может снизиться.

В то же время решающим фактором остаются обстрелы энергетической инфраструктуры, которые спрогнозировать невозможно. Именно они, по словам энергетиков, являются главной причиной нынешних сложностей и риска гуманитарных последствий.

