В Запорожье отменили экстренные отключения: что введут взамен

16 декабря 2022, 17:18
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Источник:

Запорожьеоблэнерго

В ходе массированного ракетного удара 16 декабря россияне выпустили 21 ракету по Запорожской области. Как следствие, в регионе ввели экстренные отключения.

Впоследствии энергетики области сообщили об отмене экстренных отключений. По состоянию на 16:00 возобновили график почасовых отключений.

Важно В результате массированной атаки предприятие ДТЭК отсоединилось от энергосистемы

Когда могут снова ввести экстренные выключения

Специалисты просят жителей региона учитывать, что ситуация в энергосистеме Украины остается сложной. Пока не исключено, что может снова возникнуть потребность в экстренных отключениях электроэнергии.

При необходимости экстренных отключений света жителей области дополнительно предупредят.

Россияне обстреляли Запорожье: главное

  • Российские военные утром 16 декабря мощно атаковали Запорожье. Оккупанты выпустили по области более 21 ракеты.
  • в результате атаки в некоторых районах города исчез свет. К счастью, обошлось без жертв, люди не пострадали.
  • В городе уже возобновляют электроснабжение. Однако секретарь городского совета напомнил, что следует экономить электроэнергию для стабилизации энергосистемы.
  • Запорожская областная прокуратура начала досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны.

Автор: Анна Романюк