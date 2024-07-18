В сети пишут о 16 часах без света во Львове: в облэнерго отреагировали

Отдельные телеграм-каналы распространяют информацию о том, что во Львове не будет света по 16 часов. Причем авторы пабликов ссылаются на якобы слова гендиректора Yasno. В "Львовоблэнерго" сделали предупреждение.

В компании отметили, что сообщения о "16 часов без света" не соответствуют действительности и дали советы украинцам, где находить достоверную информацию о графиках отключения электроэнергии.

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Мошенничество на отключении света

В "Львовоблэнерго" отметили, что в сети много различных сервисов, которые предлагают воспользоваться их услугами и узнать о графиках отключений во Львове и Львовской области. В то же время их настоящая цель – собрать персональные данные с мошенническим намерением или сделать рекламу, например, на основе перехода на другие каналы. "Таких страниц очень много, обычно они используют громкие заголовки с призывом перехода по ссылке, где якобы можно найти информацию об отключении. Но на самом деле это обман, и вас просто направит к еще одному каналу, где информации об отключении не будет", – объяснили в компании.

Противоречивая и не всегда правдивая информация о графиках отключения света появляется на канале Energy-UA Львов.

Пример фейкового сообщения в соцсети / Фото "Львовоблэнерго"

Где найти достоверную информацию:

новости компании на сайте loe.lviv.ua;

сервис "Почему нет света";

страница "Львовоблэнерго" в Facebook;

новостной канал в Telegram;

новостной канал в Viber;

страница в Instagram;

Получить актуальные сведения об отключении можно, присоединившись к чат-ботам:

"Львовоблэнерго" в Viber (для бытовых потребителей);

"Львовоблэнерго" в Telegram (для бытовых потребителей);

"Львовоблэнерго Бизнес" в Viber;

"Львовоблэнерго Бизнес" в Telegram;

вся достоверная информация об энергетической ситуации в Украине также на информационных ресурсах НЭК "Укрэнерго" и Министерства энергетики Украины.

Напомним, в Укрэнерго рассказали, как завтра будут выключать свет во Львове.