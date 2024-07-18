У компанії наголосили, що повідомлення про "16 годин без світла" не відповідають дійсності і дали поради українцям, де знаходити достовірну інформацію про графіки відключення електроенергії.

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Шахрайство на відключенні світла

У "Львівобленерго" зауважили, що у мережі багато різних сервісів, які пропонують скористатися їхніми послугами та дізнатись про графіки вимкнень у Львові та Львівської області. Водночас їх справжня мета – зібрати персональні дані з шахрайським наміром або зробити рекламу, наприклад, на основі переходу на інші канали. "Таких сторінок дуже багато, зазвичай вони використовують гучні заголовки із закликом переходу за посиланням, де нібито можна знайти інформацію про відключення. Але насправді це омана, і вас просто скерує до ще одного каналу, де інформації про відключення не буде", – пояснили у компанії.

Суперечлива і не завжди правдива інформація про графіки відключення світла з'являється на каналі Energy-UA Львів.

Приклад фейкового повідомлення у соцмережі / Фото "Львівобленерго"

Де знайти достовірну інформацію:

новини компанії на сайті loe.lviv.ua;

сервіс "Чому немає світла";

сторінка "Львівобленерго" у Facebook;

новинний канал у Telegram;

новинний канал у Viber;

сторінка в Instagram;

Отримати актуальні відомості щодо відключення можна, приєднавшись до чат-ботів:

"Львівобленерго" у Viber (для побутових споживачів);

"Львівобленерго" у Telegram (для побутових споживачів);

"Львівобленерго Бізнес" у Viber;

"Львівобленерго Бізнес" у Telegram;

️Уся достовірна інформація про енергетичну ситуацію в Україні є також на інформаційних ресурсах НЕК "Укренерго" та Міністерства енергетики України.

Нагадаємо, в Укренерго розповіли, як завтра вимикатимуть світло у Львові.