Будут ли во Львовской области новые графики подачи света: в облэнерго сказали, чего ждать
Во Львовской области действуют графики отключения света. В "Львовоблэнерго" объяснили людям, к чему готовиться в ближайшее время.
В компании также объяснили, что об аварийных исключениях сообщить заранее невозможно. Спикер "Львовоблэнерго" Галина Петрушка рассказала в эфире " Первого Западного "Во Львове 25 января впервые выключали свет в ряде домов, которые на линии с критической инфраструктурой, информирует 24 Канал.
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Будут ли во Львовской области действовать новые графики отключений
Галина Петрушка объяснила, что в компании пока не работают по новым графикам.
Потому что этот график, который сейчас есть, введенный в декабре – он оптимален. Если будут давать лимиты меньше половины (потребностей потребителей – 24 Канал) – это будет действительно очень плохо,
– объяснила спикер "Львовоблэнерго".
По ее словам, сейчас компания отключает одновременно две очереди – это как раз этих 50%. Если же электричества будут давать меньше, придется исключать третью очередь. Однако спикер надеется, что до этого не дойдет. Однако она заверила, что:
- содержания изменять графики нет;
- если происходит такая ситуация, что нужно дополнительно снимать мощность и Укрэнерго дает распоряжение вводить аварийные отключения, поэтому мы вынуждены их внедрять;
- аварийные отключения – это не "прихоть", это крайняя мера, чтобы удержать энергосистему в целостности и чтобы не было аварийных ситуаций. Ведь если они случатся, то без света будут все.
"Поэтому мы вынуждены оставаться в такой реальности, когда могут действовать и графики, и аварийные отключения. Через несколько часов можем оставаться без света", - заявила Галина Петрушка.Обратите внимание! Ранее в "Львовоблэнерго" предупреждали, что в сети ходят фейки о новых графиках отключений света во Львовской области. Однако они ложны. На Львовщине продолжают действовать графики, обнародованные в декабре 2022 года
Во Львове выключали свет в домах на линии с критической инфраструктурой
Мы буквально сегодня (25 января – 24 Канал) внесли большое количество наших невыключаемых потребителей. То есть нам удалось их отсоединить от линий, питающих критическую инфраструктуру,
– рассказала спикер "Львовоблэнерго".
Она объяснила, что день выдался сложным для их колцентра, ведь у людей никогда не было отключений и столкнулись с этим впервые.
В компании объяснили, что каждый день работают, чтобы найти схемы и отсоединить те или иные дома от критической инфраструктуры. Кроме того, Галина Петрушка рассказала, что у них большой процент жалоб от людей, что свет у соседа есть, а у них нет.
Если по тому или иному объекту мы можем отпереть и переключить на другую линию, то мы это делаем. Вот сейчас буквально сегодня утром (25 января – 24 Канал) было обновление – многие новые объекты теперь будут выключаться и дальше в этом направлении работаем,
– заявила спикер.
Объяснила, что чем больше будет домов в графиках почасовых отключений, тем нагрузка будет меньше на другие дома. Это связано с тем, что Укрэнерго дает лимиты, в которые нужно складываться.
Отключение света в Украине: коротко
- 26 января Россия снова атаковали объекты критической инфраструктуры в Украине. Это уже 13 удар ракетами и 15 атак дронами по энергосистеме Украины.
- По данным Укрэнерго, россияне попали и повредили оборудование в южном, центральном, юго-западном регионах. В Днепровской области на одном из энергообъектов враг уничтожил основное высоковольтное оборудование.
- Именно поэтому ориентировочно в 13.36 26 января на территории всей страны применили графики аварийных отключений. Впоследствии кое-где их отменили, но тяжелой остается ситуация в Одесской области.
- По состоянию на 27 января лимиты уже позволили применить графики стабилизационных отключений в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях, где была тяжелая ситуация.