Несколько городов в Донецкой области остались без воды: объявлен график подвоза

В ряде городов Донецкой области возможны перебои с водоснабжением из-за аварии на электросети. В соответствующих населенных пунктах начали подвоз воды.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Дружковскую городскую военную администрацию.

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Что о перебоях сказали в городской администрации?

Диспетчер ПУВКХ сообщил, что в связи с аварийным внезапным отключением электроснабжения возможно сокращение или полное отключение питьевой воды в таких городах Донецкой области:

Краматорск,

Славянск,

Дружковка,

Константиновка.

Аварийное отключение может продолжаться до полного восстановления электроснабжения.

В Дружковке уже объявили график подвоза технической воды на 27 июля. Специализированный транспорт будет работать по следующим адресам:

10:30 – перекресток улиц С. Мирошниченко / Восточная,

11:00 – С. Мирошниченко / Степная,

12:00 – С. Мирошниченко / Казака Дружка,

12:30 – С. Мирошниченко / М. Грушевского,

13:00 – Остапа Вишни / Шевченко.

Напомним, что 25 июля оккупанты атаковали Дружковку беспилотниками. В результате обстрела повреждены 43 дома и ранен один человек. Также возникли 10 очагов пожаров на территории частных домовладений.