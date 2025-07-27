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24 Канал Новости Украины Несколько городов в Донецкой области остались без воды: объявлен график подвоза
27 июля, 12:49
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Несколько городов в Донецкой области остались без воды: объявлен график подвоза

Тимур Еремьянц
Основні тези
  • Перебои с водоснабжением в городах Донецкой области из-за аварии на электросети, подвоз воды организован.
  • В Дружковке объявлен график подвоза технической воды на 27 июля.

В ряде городов Донецкой области возможны перебои с водоснабжением из-за аварии на электросети. В соответствующих населенных пунктах начали подвоз воды.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Дружковскую городскую военную администрацию.

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Что о перебоях сказали в городской администрации?

Диспетчер ПУВКХ сообщил, что в связи с аварийным внезапным отключением электроснабжения возможно сокращение или полное отключение питьевой воды в таких городах Донецкой области:

  • Краматорск,
  • Славянск,
  • Дружковка,
  • Константиновка.

Аварийное отключение может продолжаться до полного восстановления электроснабжения.

В Дружковке уже объявили график подвоза технической воды на 27 июля. Специализированный транспорт будет работать по следующим адресам:

  • 10:30 – перекресток улиц С. Мирошниченко / Восточная,
  • 11:00 – С. Мирошниченко / Степная,
  • 12:00 – С. Мирошниченко / Казака Дружка,
  • 12:30 – С. Мирошниченко / М. Грушевского,
  • 13:00 – Остапа Вишни / Шевченко.

Напомним, что 25 июля оккупанты атаковали Дружковку беспилотниками. В результате обстрела повреждены 43 дома и ранен один человек. Также возникли 10 очагов пожаров на территории частных домовладений.