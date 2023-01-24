Отключений может стать меньше: для Одесщины хотят увеличить лимиты потребления электроэнергии
Источник:Одесская ОВА
Для Одесской области хотят увеличить лимиты потребления электроэнергии. Соответствующий вопрос уже обсудили с руководством Минэнерго и Укрэнерго.
Об этом рассказал глава Одесского ОВА Максим Марченко. Он ожидает положительного решения.
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Для Одесщины хотят увеличить лимиты потребления
Марченко рассказал, что 24 января Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, наложила штраф на "ДТЭК Одесские электросети". Причиной стало несоблюдение графиков электроснабжения. Кроме того, комиссия назначила еще одну внеплановую проверку выполнения отключений ДТЭК.
Ужесточение контроля и наложения штрафов за несоблюдение графиков вполне справедливо. Особенно когда лимиты по всей стране очень ограничены и это приводит к значительным проблемам для потребителей, – отметил председатель ОВА.
По его словам, любое предприятие, несмотря на форму собственности, особенно в условиях войны, должно максимально строго соблюдать требования, выдвигаемые государственными органами и военной администрацией.
"Вчера на совещании с руководством Минэнерго и Укрэнерго был поднят вопрос о необходимости увеличения лимитов для Одесщины, исходя из ее фактического потребления и потребностей. Надеемся на положительное решение", – подытожил Марченко.Обратите внимание! По состоянию на 24 января дневной лимит в Одесской области с 7.00 до 24.00 составляет от 535,2 до 627,2 МВт, а для Днепропетровщины - 1144 МВт.
Уже 5 облэнерго оштрафовали
За несоблюдение графиков отключений в условиях дефицита электроэнергии НКРЭКУ уже оштрафовала уже 5 облэнерго. Из них на двух операторов штраф был наложен 24 января. В общем, говорится о:
- "ДТЭК Киевские электросети",
- "ДТЭК Одесские электросети",
- "Винницаоблэнерго",
- "Волыньоблэнерго",
- "Черновцыоблэнерго".
Комиссия не перестает проверять деятельность облэнерго и на следующие заседания перенесла рассмотрение возможного применения штрафов к:
- "Львовоблэнерго",
- "Тернопольоблэнерго",
- "Закарпатьеоблэнерго",
- "ДТЭК Киевские региональные электросети",
- "Полтаваоблэнерго".
В Одессе категорически не согласились со штрафом от НКРЭКУ – в " ДТЭК Одесские электросети заявили, что будут обжаловать его в суде.