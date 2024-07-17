Один из блоков АЭС вышел из ремонта: как это повлияет на отключение света

Энергоатом подключил к энергетической сети Украины энергоблок-тысячник, который находился в плановом ремонте.

Кроме этого, все другие энергоблоки Компании, которые находятся на подконтрольной Украине территории, работают в плановом режиме.

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Как это повлияет на ситуацию со светом

Энергоатом сообщил, что досрочно подключил к энергосети очередной энергоблок. В нем перегружали ядерное топливо, также сам блок выходил в плановый ремонт.

В компании сообщили, что возвращение энергоблока в штатный режим значительно усилит отечественную энергосеть.

Учитывая сложную ситуацию в энергетике, специалисты Компании прилагают максимум усилий для оперативного проведения планово-предупредительных ремонтов при условии обеспечения необходимого качества проведения работ,

– сообщил Энергоатом.

Между тем сейчас вследствие аномальной жары в Украине фиксируют максимальное потребление электроэнергии. В частности, 17 июля большую часть суток действуют сразу 4 очереди отключений.

Когда отключений может стать меньше

Напомним, что ранее исполняющий обязанности генерального директора АО "Украинские распределительные сети" Артем Мартынюк сообщил, что отключений может стать меньше в конце этой недели. Он сообщил, что из ремонта выйдет ряд генерирующих мощностей.

Ранее в Укрэнерго говорили, что "будет становиться легче и с течением времени". В частности, в августе, сентябре и октябре отключений должно быть меньше. Однако это при положительном сценарии, потому что Украина не может прогнозировать атаки врага.