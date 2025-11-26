Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.

Как будут отключать свет в Украине 27 ноября?

Меры ограничения потребления коснутся всех регионов Украины. Но одновременно будут отключать относительно немного очередей.

Время и объем применения ограничений будут такими:

графики почасовых отключений с 00:00 до 23:59 – объемом от 0,5 до 2,5 очередей,

графики ограничения мощности с 00:00 до 23:59 – для промышленных потребителей.

Причина введения ограничений неизменна – это последствия предыдущих российских массированных ракетно-дронных атак на энергообъекты.

Важно! В Укрэнерго, как и всегда, напомнили, что время и объем применения ограничений могут измениться. И призвали следить за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе

И, конечно, когда электроэнергия появляется по графику, ее следует потреблять экономно. А еще лучше – подождать 10 – 30 минут и не включать все приборы сразу. Пользование мощными приборами, например стиральной машиной, стоит перенести на более позднее вечернее время, когда нет пика потребления.