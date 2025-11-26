Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укренерго.

Як відключатимуть світло в Україні 27 листопада?

Заходи обмеження споживання торкнуться всіх регіонів України. Але одночасно відключатимуть відносно небагато черг.

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

графіки погодинних відключень з 00:00 до 23:59 – обсягом від 0,5 до 2,5 черг,

графіки обмеження потужності з 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів.

Причина запровадження обмежень незмінна – це наслідки попередніх російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.



Інфографіка обстрілів енергетики України / Фото UA War Infographics

Важливо! В Укренерго, як і завжди, нагадали, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. І закликали стежити за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні

І, звісно, коли електроенергія з'являється за графіком, її слід споживати ощадливо. А ще краще – почекати 10 – 30 хвилин і не вмикати всі прилади одразу. Користування потужними приладами, як-от пралкою, варто перенести на більш пізню вечірню годину, коли немає піка споживання.