Есть четыре фактора: в ДТЭК рассказали, при каких условиях летом будут выключать свет
При определенных условиях летом по Украине возможно введение графиков почасовых отключений света. Сейчас есть четыре фактора, которые могут на это повлиять.
Об этом в эфире телемарафона рассказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук. Стоит отметить, что нагрузка на энергосеть летом увеличивается – на это влияет жара и то, что люди начинают включать кондиционеры.
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Условия отключений
Дмитрий Сахарук объяснил, что к отключениям света снова могут прибегнуть, если не будет восстановлена тепловая генерация. Кроме этого, на фактором введения графиков может стать повышение потребления электроэнергии из-за жары. Обычно это происходит в июле и августе.
Третьим фактором исполнительный директор назвал то, что не будет хватать объема электроэнергии, которую мы получаем из Европы. Напоследок он отметил, что отключения будут, если не будет возможности передать в определенные регионы необходимый объем электроэнергии.
Тогда единственный способ сбалансировать систему – это снизить потребление. Уменьшить потребление можно единственным способом – это почасовыми графиками отключения,
– акцентировал Сахарук.
Он отметил, что только при осуществлении всех вышеназванных условий есть вероятность введения почасовых графиков отключения света по всей Украине.
Проблемы с электроэнергией
В результате массированной ракетной атаки россиян 11 апреля было полностью уничтожена Трипольская ТЭС в Киевской области. Предприятие поставляло электроэнергию в Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области. Также, в марте была полностью уничтожена Змиевская ТЭС в Харьковской области.
Заместитель министра энергетики Светлана Гринчук отметила, что Украина может столкнуться с ограничениями в поставках электроэнергии. Речь не о блэкауте, а о периодических отключениях. В то же время Минэнергетики уже имеет готовые графики – их подготовили еще перед началом отопительного сезона.