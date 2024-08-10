Ситуация может измениться в любой момент, – Минэнерго об отсутствии отключения света
Уже длительное время украинцы живут без отключений электроэнергии, ведь ситуация в энергосистеме стабилизировалась. Впрочем, ситуация может измениться в любой момент.
Все зависит от того, будут ли новые атаки России по энергосистеме Украины. Об этом в эфире телемарафона заявила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук, информирует 24 Канал.
Смотрите также Будут ли выключать свет в Украине 11 августа: какая ситуация в энергосистеме
Когда могут вернуться отключения света
По словам Гринчук, в течение последних недель ситуация в энергосистеме Украины стабилизировалась. Она рассказала, что ремонты на атомных блоках завершаются гораздо раньше сроков, но с соблюдением всех норм безопасности.
Планируем добавить в энергосистему дополнительных мощностей, даже если вернется жара, надеемся, что таких значительных графиков отключений, которые мы (украинцы – 24 Канал) чувствовали в июле, у нас не будет,
– рассказала заместительница.
Несмотря на это ситуация может измениться в любой момент, что зависит от вероятных атак России на энергосистему Украины.
Гринчук отметила, что ситуация в энергосистеме продолжает оставаться сложной, впрочем, в Минэнерго активно работают над тем, чтобы восстановить и добавить новых мощностей в энергосистему.