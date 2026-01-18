Ситуация в энергосистеме критическая: эксперт назвал самые большие вызовы на ближайшие 2 недели

Зима в 2026 году является самой тяжелой в новейшей истории Украины, ведь в это время совпали большие морозы и геноцидные обстрелы россиян. Теперь появилась информация, что в Кремле рассматривают удары по подстанциям АС Украины.

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал 24 Каналу, что до начала февраля не стоит надеяться на улучшение ситуации. Ведь из-за морозов есть большое напряжение энергетической системы.

К теме Россия хочет оставить в лютые морозы без света и тепла: жуткие фото последствий атак на Харьков

В Украине критическая ситуация в энергетике

Стоит напомнить, что когда очень сильно опускалась температура, то в Украине создавали соответствующие штабы, чтобы оптимизировать расходы энергетических ресурсов. Это делали даже без массированных обстрелов.

Когда Россия усилила атаки, то ситуация стала критической. Ведь сложилось очень много факторов. Хотя враг обстреливает энергетическую инфраструктуру уже не первый раз, но исторически сложилось, что зимы предыдущих лет были более комфортными с точки зрения температуры,

– сказал Олег Пендзин.

Сейчас в Украине ввели чрезвычайное положение в энергетике, создали штаб, но это пятый штаб с момента активной фазы боевых действий. Трудно говорить, что он принесет большой результат. Причина в том, что максимум, что он может сделать – улучшить координацию между коммунальными службами, частными предприятиями, государственными генерациями.

В полномочиях этого штаба нет возможности изъятия энергетических установок частной собственности, которые нужны для оперативного улучшения ситуации в определенном регионе. Или более решительных действий связанных с коммунальным имуществом.

В чем еще есть опасность?

То, что украинцы сегодня еще имеют электрическую энергию – это благодаря ядерной генерации. Тепловая генерация, которая практически полностью уничтожена, обеспечивала пиковые нагрузки. То есть тогда, когда резко возрастает уровень потребления электрической энергии, – включалась тепловая генерация.

Базовый фон в спокойное время – это ядерная генерация. Здесь есть очень большая опасность в том, что наши враги начнут бить по распределительным сетям ядерных энергоблоков. Это может привести к тому, что у нас упадет общий уровень поставок электрической энергии, хотя он и так небольшой.

С момента активной фазы боевых действий партнеры предоставили более 100 объектов мобильной генерации для Украины. Это было в 2022 – 2023 годах. Сегодня физически смонтировано и присоединено к сети только 6,

– подчеркнул Олег Пендзин.

Также нужно понимать, что во время встречи в формате "Рамштайн" нам обещали предоставить десятки миллионов фунтов стерлингов для нужд энергетики. Но с момента выделения средств до момента их освоения проходит более, чем полгода.

Во-вторых, в Украине есть достаточно оборудования, которое могло быть смонтировано заранее, но, к сожалению, из-за не всегда эффективности местных и центральных органов власти – мы не используем все возможности, которые есть,

– добавил Пендзин.

Обстрелы будут продолжаться, поэтому нужно быть готовыми к чрезвычайно сложным механизмам подачи тепла и электрической энергии в наши дома. Пункты несокрушимости развернули, но ими могут воспользоваться только мобильные люди. К сожалению, есть много тех, кто вынужден находиться в холодных домах. Поэтому ситуация действительно является критической.

Что происходит в энергетике Украины?