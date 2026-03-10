В отдельных районах Киева и области анонсировали меньше часов со светом
- 10 марта отключения света будут продолжительнее в Соломенском, Голосеевском, Святошинском районах Киева и Бучанском районе области.
- Отключения в столице происходят по индивидуальным графикам.
10 марта отключения света для Киева и области будут более длительными, чем планировалось. Речь идет лишь об отдельных районах.
"Укрэнерго" приказало увеличить продолжительность отключений для отдельных районов Киева и области. Об этом сообщает ДТЭК.
Где в Киеве и области будет меньше света?
Дополнительные ограничения касаются Соломенского, Голосеевского и Святошинского районов Киева.
Напомним, что в столице отключения света происходят по индивидуальным графикам. Проверить их можно в Киеве Цифровом или в чат-боте ДТЭК Киевские электросети.
Более продолжительные отключения 10 марта применяются и в Бучанском районе области.
Когда не будет света на Киевщине 10 марта / Фото ДТЭК
Какие графики действуют в Киевской области / Фото ДТЭК
Какова ситуация в энергосистеме Украины?
- Несмотря на массированные обстрелы энергосистемы, Украина восстановила около трети поврежденных мощностей с 9 ГВт. В настоящее время восстановлено 3,5 ГВт, в том числе почти 900 МВт распределенной генерации, а импорт электричества увеличился с 1,7 до 2,45 ГВт.
- На восстановление энергетики нужно 90,6 миллиарда долларов: 71 миллиард – на генерацию, остальные – на тепловое хозяйство, газотранспорт и нефть.
- Компания ДТЭК уже имеет половину необходимых 150 миллионов евро для восстановления 4 ГВт до следующей зимы.
- Избежать отключений света весной и летом можно при отсутствии новых обстрелов и благоприятных погодных условий. Стабильность энергосистемы обеспечат максимальная работа ГЭС во время паводков, увеличение солнечной генерации и т.д.