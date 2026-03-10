"Укренерго" наказало збільшити тривалість відключень для окремих районів Києва та області. Про це повідомляє ДТЕК.
Дивіться також По кілька годин на добу: коли та в яких областях України не буде світла 10 березня
Де в Києві та області буде менше світла?
Додаткові обмеження стосуються Солом'янського, Голосіївського та Святошинського районів Києва.
Нагадаємо, що у столиці відключення світла відбуваються за індивідуальними графіками.
Перевірити їх можна у Київ Цифровому або в чат-боті ДТЕК Київські електромережі.
Більш тривалі відключення 10 березня застосовуються і у Бучанському районі області.
Коли не буде світла на Київщині 10 березня / Фото ДТЕК
Які графіки діють на Київщині / Фото ДТЕК
Яка ситуація в енергосистемі України?
Попри масовані обстріли енергосистеми, Україна відновила майже третину пошкоджених потужностей із 9 ГВт. Нині відновлено 3,5 ГВт, зокрема майже 900 МВт розподіленої генерації, а імпорт електрики збільшили з 1,7 до 2,45 ГВт.
На відновлення енергетики потрібно 90,6 мільярдів доларів: 71 мільярд – на генерацію, решта – на теплове господарство, газотранспорт та нафту.
Компанія ДТЕК вже має половину необхідних 150 мільйонів євро для відновлення 4 ГВт до наступної зими.
Уникнути відключень світла навесні та влітку можливо за відсутності нових обстрілів і сприятливих погодних умов. Стабільність енергосистеми забезпечать максимальна робота ГЕС під час паводків, збільшення сонячної генерації тощо.