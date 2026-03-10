"Укренерго" наказало збільшити тривалість відключень для окремих районів Києва та області. Про це повідомляє ДТЕК.

Дивіться також По кілька годин на добу: коли та в яких областях України не буде світла 10 березня

Де в Києві та області буде менше світла?

Додаткові обмеження стосуються Солом'янського, Голосіївського та Святошинського районів Києва.

Нагадаємо, що у столиці відключення світла відбуваються за індивідуальними графіками.

Перевірити їх можна у Київ Цифровому або в чат-боті ДТЕК Київські електромережі.

Більш тривалі відключення 10 березня застосовуються і у Бучанському районі області.

Коли не буде світла на Київщині 10 березня / Фото ДТЕК

Які графіки діють на Київщині / Фото ДТЕК

Яка ситуація в енергосистемі України?