"Укренерго" наказало збільшити тривалість відключень для окремих районів Києва та області. Про це повідомляє ДТЕК.

Де в Києві та області буде менше світла?

Додаткові обмеження стосуються Солом'янського, Голосіївського та Святошинського районів Києва.

Нагадаємо, що у столиці відключення світла відбуваються за індивідуальними графіками.

Перевірити їх можна у Київ Цифровому або в чат-боті ДТЕК Київські електромережі.

Більш тривалі відключення 10 березня застосовуються і у Бучанському районі області.

Коли не буде світла на Київщині 10 березня / Фото ДТЕК

Які графіки діють на Київщині / Фото ДТЕК

Яка ситуація в енергосистемі України?

  • Попри масовані обстріли енергосистеми, Україна відновила майже третину пошкоджених потужностей із 9 ГВт. Нині відновлено 3,5 ГВт, зокрема майже 900 МВт розподіленої генерації, а імпорт електрики збільшили з 1,7 до 2,45 ГВт.

  • На відновлення енергетики потрібно 90,6 мільярдів доларів: 71 мільярд – на генерацію, решта – на теплове господарство, газотранспорт та нафту.

  • Компанія ДТЕК вже має половину необхідних 150 мільйонів євро для відновлення 4 ГВт до наступної зими.

  • Уникнути відключень світла навесні та влітку можливо за відсутності нових обстрілів і сприятливих погодних умов. Стабільність енергосистеми забезпечать максимальна робота ГЕС під час паводків, збільшення сонячної генерації тощо.