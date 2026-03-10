"Укрэнерго" приказало увеличить продолжительность отключений для отдельных районов Киева и области. Об этом сообщает ДТЭК.

Где в Киеве и области будет меньше света?

Дополнительные ограничения касаются Соломенского, Голосеевского и Святошинского районов Киева.

Напомним, что в столице отключения света происходят по индивидуальным графикам. Проверить их можно в Киеве Цифровом или в чат-боте ДТЭК Киевские электросети.

Более продолжительные отключения 10 марта применяются и в Бучанском районе области.

Когда не будет света на Киевщине 10 марта / Фото ДТЭК

Какие графики действуют в Киевской области / Фото ДТЭК

Какова ситуация в энергосистеме Украины?