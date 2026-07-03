Я все реже слышу русский на командном пункте: интервью с командиром батальона "Ахиллес" Юрием Федоренко

Командир батальона "Ахиллес" Юрий Федоренко в интервью журналистке 24 Канала Инне Набок рассказал о событиях на фронте, в частности, о ситуации на Покровском направлении.

Юрий Федоренко дал оценку изменениям в Силах обороны, которые принесла упрощенная процедура возвращения военнослужащих из СОЧ (самовольное оставление части). По его мнению, это позволило существенно увеличить приток подготовленных кадров.

Офицер рассказал о коварствах российских оккупантов, а также поделился уникальным опытом набора в ряды Вооруженных Сил Украины и рассказал о плавной украинизации батальона "Ахиллес".

Ситуация на Покровском направлении и технологическое преимущество ВСУ

Юрий, какова ситуация сейчас на Покровском направлении и что происходит в рядах путинской армии?

Что касается выполнения задач, на данный момент подразделения батальона "Ахиллес" сосредоточены в других районах выполнения задач, поэтому будет максимально корректно обращаться с вопросами к подразделениям, которые непосредственно выполняют задачи там. Но поскольку мы долгое время воевали именно на Покровском направлении, у нас сложились дружеские, хорошие отношения с рядом подразделений, которые сейчас выполняют задачи по назначению.

Скажу вам больше: технологический прогресс, открывающий возможности для дистанционного управления, позволяет периодически привлекать нас к выполнению задач по уничтожению ряда целей противника в рамках специальных операций, планируемых Силами обороны Украины. Поэтому с уверенностью можно сказать, что на этих участках противник сконцентрировал основные свои силы и средства для достижения желаемого результата, удовлетворения прихотей диктатора Путина.

Враг продолжает активные ударно-штурмовые действия, но при этом несет просто несопоставимые потери по сравнению с теми результатами, которые он получает на поле боя. Эти результаты сейчас сведены практически на нет Силами обороны. То есть удается выполнять несколько важных задач.

Во-первых, благодаря технологическому прогрессу мы обрели способность наносить удары по оккупантам достаточно глубоко за линией боевого столкновения – на 30, 40, 50, 80, 100 – 120 километров. Таким образом, логистика противника, обеспечивающая боевое снабжение артиллерийскими снарядами, дронами, живой силой и другими техническими средствами, в значительной степени уничтожается украинскими ударными дронами типа middle-strike.

Во-вторых, что касается передней линии боевого столкновения, враг охотится буквально за каждой штурманско-пилотской парой Сил обороны Украины.

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Результативность наших беспилотников чрезвычайно высока как с точки зрения предоставления прозрачной картинки в реальном времени (фронт становится прозрачным, мы видим любое передвижение противника), так и благодаря ударным средствам, которые координируются между различными структурными подразделениями.

Противник с этим не может справиться, несмотря на то, что располагает управляемыми авиабомбами, управляемыми снарядами типа "Краснополь" и высоким уровнем обеспечения оптоволоконными, проводными и другими средствами связи на приоритетных Донецких участках. И здесь есть историчность момента.

Каждый, кто поддерживает Силы обороны гривной, постом, репостом, лайком или добрым словом, имеет прямое отношение к нашей стойкости на линии боевого столкновения.

Интервью 24 Канала с Юрием "Ахиллесом" Федоренко – смотрите видео:

Упрощенная процедура возвращения из зоны боевых действий: как это работает на практике

Как сейчас решается вопрос с пополнением личного состава и помогают ли новые законодательные механизмы привлекать людей?

После внедрения Министерством обороны программы по упрощенной процедуре возвращения в ряды Вооруженных Сил Украины для категории СОЧ (самовольное оставление части) сейчас наблюдается нормальный приток кадров. Это люди, которые уже подготовлены к выполнению задач или нуждаются лишь в краткосрочной подготовке по специализированным навыкам.

Например, был парень-штурмовик. У него не сложились отношения с командиром. Человек умный, но был вынужден ранее уйти в СОЧ. Сейчас его грызет и мучает мысль о том, что его сослуживцы сражаются, защищая нашу землю, а он нет.

И, соответственно, те, до кого дошло, что сейчас это можно сделать быстро, выбрав то подразделение и ту должность, к которой вы больше тяготеете, – те возвращаются. Начался значительный приток кадров в Силы обороны. А это значит, что наших штурманско-пилотских пар станет больше, и способности по обнаружению и уничтожению противника также будут выше. Поэтому мы надежно удерживаем рубежи как в Донецкой области, так и в целом по линии боевого столкновения.

Пропагандистские трюки врага и тактика "тряпки триколора"

Российские паблики часто публикуют фотографии своих флагов на различных объектах, заявляя о взятии новых населенных пунктов. Какая реальная военная логика стоит за этими действиями?

Когда противник не добивается успехов на линии боевого столкновения, он действует по классической фашистской методике Геббельса: если нет достижений на фронте, ты должен их создать для своей нации и для всего внешнего мира. То же самое сейчас делает диктатор Путин.

Какую задачу они ставят перед российско-оккупационными войсками? Под покровом тумана, при неблагоприятных погодных условиях или задымлении поля боя задача их пехотинцев – пробраться между боевыми порядками Сил обороны и дойти до определенной точки Х. Эта точка всегда находится возле какого-либо узнаваемого здания или знака.

И, как следствие, когда разведывательные средства противника залетают в этот район, оккупанты выходят из укрытия, где до этого не вступали в бой, и растягивают свою тряпку-триколор.

Они делают фотографии на Mavic и тут же уничтожаются Силами обороны – кто-то через минуту, кто-то через две или три.

Но информационный повод уже создан. Фотографию передают на внутренние ресурсы РФ, которые кормят этим дофамином свой народ, а также пытаются использовать этот инструмент для давления на страны Европейского союза и США.

Они показывают: "Смотрите, мы уже в конкретном населенном пункте". Но они, конечно, умалчивают о том, что их солдаты уже погибли, выполнив эту пропагандистскую задачу. Поэтому мы должны доверять исключительно официальным источникам Генерального штаба и проверенным независимым сервисам мониторинга.

Информационная война: как алгоритмы продвигают российский контент

Помимо прямых фейков, Россия активно использует мягкую силу и культурное влияние. Как вражеский контент проникает в наше медиапространство?

Существуют скрытые информационные кампании, которые проникают в наше пространство. Вспомните, когда началась полномасштабная война, появился ряд культурных деятелей, которые ранее выступали в РФ.

В 2022 году они как по команде перешли на украинский язык. Но впоследствии, когда ситуация стабилизировалась, они снова начали продвигать скрытые российские нарративы. Служба безопасности Украины проверяет каждого, кто пытается способствовать проникновению российской культуры в наше государство.

Скажу больше, есть технологический этап, на который попал даже я. Для меня единственный способ перезагрузить мозг между звонками – это вставить наушник и послушать музыку. Недавно мне попался трек – электронная музыка, созданная искусственным интеллектом. Сделано очень круто, мужской и женский голоса. Я слушал, думал, что это западный контент наших партнеров.

Я переслал этот трек близкому человеку, а мне прилетел ответ: "Юра, это российский контент".

Мне прислали справку – действительно, музыка создана в Российской Федерации. Вот так они попадают к нам в медиапространство. А по одному треку алгоритмы YouTube или других платформ начинают подтягивать российские песни, высказывания Путина, пропагандистов и так далее.

Это как болото: одной ногой ступил – и затянуло.

Поэтому нельзя говорить, что культура вне войны или искусство вне политики. В тоталитарных режимах это всегда инструменты политики. Мы должны полностью избавляться от всего российского и развивать свое, ведь у нас чрезвычайно талантливая нация.

Языковой вопрос как инструмент национальной безопасности

В Украине до сих пор продолжаются дискуссии вокруг языкового вопроса. Какова ваша позиция по этому поводу как военного?

Россия начала войну под предлогом "защиты русскоязычных". Но покажите мне хоть одного русскоязычного, которого реально ущемляли в нашем государстве. То, что государственное делопроизводство ведется на украинском языке, – это абсолютно правильно. Язык – это один из важнейших инструментов национальной идентичности.

Мы не должны заставлять людей подчиняться и общаться исключительно на украинском языке в быту. Нужно создавать качественный украинский контент, обучать детей и студентов на украинском языке.

Также необходимо добиться того, чтобы в будущем не только в государственных учреждениях, но и в частных компаниях весь документооборот велся на украинском языке.

Тогда через 15, 20 или 30 лет, когда подрастет новое поколение, русский язык как инструмент разжигания межнациональной ненависти и повод для нападения на наше государство просто утратит свое значение сам по себе.

Мы должны заботиться о своем и не допускать, чтобы Россия расколола наше общество.

Как долго продлится война и почему Украине нужен израильский сценарий

Есть ли у вас представление о том, сколько еще может длиться эта война и как нам выстоять в долгосрочной перспективе?

Россия – это раковая опухоль. Ее недостаточно просто вырезать с нашей территории, ее нужно постоянно держать под контролем, изменив философию нашей жизни.

Прямого и удобного ответа на вопрос, сколько продлится война, нет. Исторический опыт показывает, что противостояние продлится ровно столько, сколько будут существовать наши государства.

Эта война может быть горячей, когда стреляют пушки, или холодной, когда нас пытаются расшатать с помощью коррупции, аффилированных политиков и враждебного контента.

Россия всегда будет пытаться уничтожить нашу национальную идентичность с помощью пыточных и концлагерей, что мы и видим на оккупированных территориях.

Поэтому нам нужен израильский сценарий безопасности, когда каждый гражданин готов к обороне. Например, у нас огромная проблема с водителями.

Из десяти военнослужащих в возрасте около 35 лет водительские права имеют лишь три-четыре человека. А логистика – это кровь войны, снаряды нужно доставлять постоянно.

Я считаю, что в каждой школе Украины должен быть обязательный курс вождения категорий B и C.

Если нация будет всесторонне подготовлена в военном и логистическом плане, к нам пойдут иностранные инвестиции, ведь фактор безопасности будет надежно обеспечен нами самими, а не только решениями в больших кабинетах США или ЕС.

Рекрутинг против принудительной мобилизации: опыт батальона "Ахиллес"

Многие гражданские лица боятся мобилизации, потому что думают, что их сразу отправят в окопы без учета их навыков. Как работает система рекрутинга в вашем подразделении?

Если вас мобилизуют принудительно, вы попадаете под общее распределение туда, где на данный момент наблюдается наибольшая нехватка людей. Но если вы идете по пути рекрутинга – через наш сайт Achilles.Army или напрямую обращаетесь в воинскую часть – вы поступаете на конкретную должность, на которую прошли собеседование.

У нас есть вакансии в боевой логистике, тыловом обеспечении, в зависимости от вашего состояния здоровья и навыков. Вероятность того, что вас переведут на другую должность, крайне мала, разве что вы сами проявите такое желание во время службы.

У нас был замечательный пример: пришел парень, который в гражданской жизни работал парикмахером.

Сначала мы планировали, что он будет в составе выездной группы стричь ребят, выходящих с позиций, чтобы сэкономить их время. Но за три недели службы он настолько вдохновился общением с побратимами, что прошел обучение и сейчас является одним из самых результативных пилотов ударных FPV-дронов в батальоне.

Вот так работает правильная мотивация и рекрутинг.

Проблемы внутри войска: борьба с лудоманией и алкоголизмом

Помимо положительных примеров, в армии, пожалуй, есть и негативные проявления человеческих слабостей. Как вы боретесь с такими явлениями, как алкоголизм или лудомания среди бойцов?

Действительно, люди бывают многогранными, и в армии вылезают на поверхность скрытые пороки.

Огромная беда – это лудомания, когда бойцы проигрывают все свое обеспечение в онлайн-казино. Мы боремся с этим через службу безопасности подразделения, блокируем телефоны, проводим беседы, пытаемся достучаться до здравого смысла.

Что касается алкогольной зависимости, то это болезнь, и мы стараемся помогать людям. Был случай: боец – золотые руки, работает со взрывчаткой, из ничего может сделать нужную вещь. Но честно признался мне, что раз в месяц испытывает непреодолимое желание выпить. Мы нашли решение – отправили его на месяц в Киевский реабилитационный центр.

Уже почти полгода после лечения человек работает идеально, никаких нареканий от командиров нет.

Мы планируем повторно отправить его на профилактическую реабилитацию, чтобы не было срывов. Но если человек приходит в армию просто, чтобы расслабиться, саботирует процессы и употребляет наркотики или алкоголь, не желая лечиться, – его гарантированно переведут в специальный контингент, где требуется особый надзор.

Язык детей и будущее Украины

Многие родители на детских площадках до сих пор общаются с маленькими детьми на русском языке, а на замечания отвечают: "Идите скажите это военным, которые воюют и разговаривают по-русски". Что вы об этом думаете?

Я еще раз подчеркиваю: язык не должен становиться предметом раскола в обществе.

Государственная политика должна быть поэтапной. Мы не ущемляем пожилых людей из восточных регионов, которые всю жизнь прожили в русскоязычной среде – мы должны обеспечить им достойную и мирную жизнь.

Но молодые люди, которые знают иностранные языки, но ленится переходить на украинский, должны осознать: язык – это элемент выживания нашей нации и инструмент национальной идентичности, такой же, как флаг, гимн или герб.

В моем батальоне около 60% личного состава – это выходцы из Харьковской области и временно оккупированных территорий. Сначала они общались между собой на русском.

Когда я подходил, они пытались перейти на украинский. Я собрал их и сказал: "Ребята, мне не нужны принуждение или поддакивание. Вы выполняете высшую миссию – защищаете страну. Мне нужно ваше осознание".

И знаете, со временем я все реже слышу русский язык на командном пункте. Более того, недавно личный состав обратился ко мне с просьбой, чтобы вся наша внутренняя учебная база знаний (видеоинструкции, описания тактических действий и т. п.) создавалась исключительно на украинском языке.

Мы полностью убрали русскоязычную составляющую из учебного процесса. Это чрезвычайно важный и хороший сигнал, свидетельствующий о внутренних качественных изменениях в нашем обществе.

Это интервью было сокращено и отредактировано для лучшего понимания аудиторией.