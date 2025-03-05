Откровенный диалог, – Зеленский провел телефонный разговор с немецким канцлером Шольцом

Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом. По словам президента Украины у них был "откровенный диалог" по многим вопросам и видению будущей архитектуры безопасности.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение украинского лидера.

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Зеленский пообщался с Шольцом

Президент Украины 5 марта сообщил о проведенном телефонном разговоре с Олафом Шольцом. Он отметил, что это был "откровенный диалог по многим вопросам и нашего видения будущей архитектуры безопасности".

Рассчитываем на единство Европы вокруг Украины и работаем для этого. Мы все хотим безопасного будущего для наших людей. Не временного прекращения огня, а окончания войны навсегда. Благодаря нашей скоординированности и лидерству США этого абсолютно реально достичь,

– говорится в сообщении президента.

Лидер Украины добавил, что наша страна всегда будет помнить, какой вклад сделала Германия в укрепление нашего воздушного щита и "самое главное – в защиту тысяч людей".

"Видим, как можно увеличить взаимодействие в этом направлении. Будем работать", – добавил Зеленский.

Также он поблагодарил Германию за поддержку.

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Напомним, что не так давно в Германии состоялись парламентские выборы. Социал-демократическая партия, которую возглавляет еще действующий немецкий канцлер Олаф Шольц, заняла аж третье место – с результатом 16,4% избирателей. Этот результат стал для социал-демократов худшим в их истории.

По данным Федеральной избирательной комиссии Германии, блок ХДС/ХСС под руководством Фридриха Мерца победил на выборах, получив поддержку 28,5% избирателей.

Что известно о будущем канцлере Германии Фридрихе Мерце и каково его отношение к Украине, читайте в материале 24 Канала.