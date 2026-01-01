По примеру Тель-Авива: Садовый ответил, когда возможно открытие Львовского аэропорта

В течение прошлого года продолжались дискуссии об открытии Львовского аэропорта. Теоретически он мог бы работать, ведь в Израиле, несмотря на удары, аэропорт открыт.

Однако городской голова Львова Андрей Садовый рассказал 24 Каналу, что в Тель-Авиве есть другая ситуация по безопасности. Поэтому вопрос возобновления работы аэропорта во Львове пока открыт.

Когда возможно открытие Львовского аэропорта?

По словам городского головы Львова, вопрос Львовского аэропорта прежде всего начинается с вопроса безопасности. Если взять в пример Израиль, то в Тель-Авиве аэропорт работает, несмотря на угрозы ударов. Однако важно понять, что в этой стране действуют другие меры безопасности. В частности, Израиль имеет большее количество зенитных ракетных комплексов Patriot.

В то же время открыть аэропорт во Львове для регулярных рейсов сегодня, к сожалению, невозможно,

– подчеркнул он.

Садовый добавил, что он ожидает "окно" возможностей для открытия аэропортов в Украине. В частности, говорится о Львове и Киеве.

Дискуссии по открытию аэропорта во Львове: коротко