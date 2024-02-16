В Мюнхене открывается ежегодная конференция по безопасности: на встрече выступит Зеленский

На фоне критической ситуации из-за войны России против Украины 16 февраля начинается 60-я Мюнхенская конференция по вопросам безопасности. Свою роль также сыграет возмутительное заявление Дональда Трампа относительно НАТО.

Напомним, что Палата представителей США ушла на каникулы до конца февраля. То есть законодатели так и не проголосовали за принятый Сенатом законопроект с пакетом помощи Украине.

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В Мюнхене открывается конференция

Около 50 мировых лидеров планируют посетить ежегодное мероприятие, которое считается ведущим в мире форумом для обсуждения политики международной безопасности. Известно, что правительства России и Ирана приглашены на встречу не были.

По предварительной информации, в первый день открытия конференции выступит вице-президент США Камала Харрис. Уже потом, а именно – 17 февраля, свое слово скажет и президент Украины Владимир Зеленский.

В частности, как сообщили в Белом доме, вице-президент США встретится с украинским лидером во время конференции. К ней также присоединится государственный секретарь Энтони Блинкен.

Заметим, что в прошлом году президент Украины выступал на заседании онлайн. На этот раз Владимир Зеленский впервые лично выступит на конференции после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года.

Вице-президент США должна заверить союзников в том, что Вашингтон остается верен защищать их безопасность. Такой шаг является важным после скандальных заявлений Трампа относительно Североатлантического альянса.

Ранее сообщалось, что по словам Трампа, если бы Россия напала, то он бы не помогал тем странам-членам НАТО, которые в оборонный бюджет Альянса не платят взносы. Эти слова вызвали возмущение среди мирового сообщества.

Камала Харрис также выразит уверенность в том, что американский народ продолжит поддерживать подход администрации Байдена к Украине, которая зависит от экономической и военной помощи своих западных союзников.

Заметим, что вечером 15 февраля Владимир Зеленский анонсировал свою встречу с международными партнерами. Он сообщил о планах встретиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом. Кроме того, лидеры готовятся подписать новые соглашения.