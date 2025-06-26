В правительстве Украины ждут открытия переговоров о вступлении в ЕС, несмотря на выводы Евросовета
- Украина готова к открытию первого кластера в переговорах о вступлении в ЕС, что подтверждают международные партнеры, отмечая прогресс реформ.
- Открытие первого кластера является важным шагом вперед в процессе приближения Украины к членству в Евросоюзе, подчеркивая сотрудничество с европейскими партнерами.
Первый кластер в переговорах о вступлении Украины в ЕС готов к открытию. Международные партнеры отметили значительный прогресс реформ даже в сложных условиях войны.
Об этом написала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, передает 24 Канал. Правительство Украины с оптимизмом ожидает начала переговоров по открытию первого кластера в процессе вступления в Европейский Союз.
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Первый кластер в процессе вступления Украины в ЕС готов к старту
Европейские партнеры высоко оценили темпы реформ в Украине, осуществлены в сложных условиях войны.
По ее словам, это признание стало основой для предложения сделать дальнейшие шаги в переговорном процессе. В частности, подтверждено, что первый кластер – одна из ключевых тематических сфер в процессе интеграции – готов к открытию. Это означает, что в ближайшее время Украина может начать официальные переговоры с ЕС по конкретным реформам и стандартам в этой сфере.
Открытие первого кластера станет важным шагом вперед в процессе приближения Украины к членству в Евросоюзе, и одновременно подчеркнула роль тесного сотрудничества с европейскими партнерами, которые поддерживают страну на этом пути.
Кстати, Венгрия заблокировала совместное заявление в поддержку Украины на саммите ЕС. Таким образом, Будапешт также официально заблокировал начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.
Европейский совет подтвердил поддержку Украины, осудил российские атаки, призвал к прекращению огня и подчеркнул важность военной помощи для Украины.