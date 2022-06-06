Откуда идет военная помощь Украине

В преддверии встречи "Рамштайн – 3", которая состоится 15 июня, есть для вас интересные цифры. Согласно данным Kiel Institute for the World Economy (IfW) по состоянию на 10 мая, США более чем втрое увеличили свои публично известные обязательства перед Украиной после предварительного обновления данных 23 апреля.

В целом США объявили о 43 миллиардах евро двусторонней военной, финансовой и гуманитарной поддержки в период с 24 января по 10 мая 2022 года. В то же время страны ЕС взяли лишь относительно небольшие новые обязательства за последние недели.

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Как помог ЕС

Страны и институты ЕС выделили 16 миллиардов евро, что составляет лишь треть пообещавших США. Следовало рассчитывать, что ЕС поможет соседней стране по крайней мере до такого же уровня, как и далекие Соединенные Штаты. Но страны ЕС в течение недель двигались гораздо медленнее, не только в поставках оружия, но и финансовой и гуманитарной помощи.

В инфографике Statista показаны страны, которые обязались передать Украине больше оружия с 24 февраля по 10 мая 2022 года (стоимость приведена в миллиардах долларов).

Инфографика Statista / С фейсбука Александра Калиниченко

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К кому есть вопросы

С первой пятеркой, в общем-то, все прогнозируемо.

А вот к Франции, Италии и Испании у меня вопросов не меньше, чем к Берлину. Как, собственно, и к усилиям всего ЕС, в непосредственной близости от которого развернулась агрессия РФ)))

Не правда ли?

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