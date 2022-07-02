Отмена безвиза с Россией: в СНБО опровергли популярные фейки

С 1 июля гражданам России для въезда в Украину требуется виза. Ведь Киев отменил десятилетний безвизовый режим, облегчавший передвижение через границу для граждан обеих стран.

Президент Украины объяснил такое решение тем, что на фоне полномасштабного вторжения России следует ввести более жесткий контроль за въездом граждан. Впрочем, российская проганда как всегда распространяет фейки, в том числе и об отмене безвиза. Поэтому Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины опроверг их.

Главное Обстрел Славянска, почти 36 тысяч убитых оккупантов: основное за 129 день войны

ЦПИ опровергла фейки об отмене безвиза с Россией

Отмечают, что информация о якобы запрете украинским правительством въезда для граждан России в Украину не соответствует действительности.

Не запретил въезд, а с 1 июля утратило силу соглашение между правительством Украины и правительством России о безвизовых поездках, подписанное 16 января 1997 года в Москве,

– отметили в ЦПИ.

То есть, для граждан России начал действовать визовый режим.

Также начали появляться жалобы, такие как "внуки 92-летней бабушки никогда не смогут приехать из России, чтобы ее навестить".

Как пояснили в ЦПИ, россияне смогут навещать своих украинских родственников, но для этого теперь должны иметь:

приглашение из Украины

действующий загранпаспорт России

украинскую визу

ксерокопию паспортных данных принимающей стороны

сумму, не менее 20 прожиточных минимумов в месяц – 52 тысячи гривен

Фейковая также информация о том, что россияне, которые не поддерживают вторжение России и сейчас проживают на территории Европейского Союза, якобы не будут иметь возможность приехать в Украину.

Это не так, ведь граждане России, находящиеся на территории третьих стран, для оформления украинских виз могут обращаться в зарубежные дипломатические учреждения Украины в этих странах.

К теме – Украина вводит визовый режим для граждан России: смотрите видео