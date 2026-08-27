Льготу на международные посылки могут отменить: Южанина предупредила о последствиях

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал поправки к законодательству. Они предусматривают отмену льготы по уплате НДС для покупок в иностранных интернет-магазинах стоимостью до 150 евро

По словам народного депутата Нины Южаниной, представители правительства, ссылаясь на условия меморандума с МВФ, настаивают на отмене этой льготы с 1 января 2027 года.

Что известно об отмене льгот?

В то же время депутат подчеркивает, что система администрирования и контроля пока не готова к таким изменениям.

Проблема в том, что система администрирования и контроля еще не готова. Если вводить новые правила без надлежащей технической подготовки, это может создать проблемы не только для граждан и бизнеса, но и для самой таможни,

– сказала она.

Южанина обратила внимание на то, что ни меморандум с МВФ, ни договоренности Украины с Европейским Союзом не определяют конкретной даты, когда такие изменения должны вступить в силу.

Кроме того, по ее словам, соответствующие договоренности допускают сохранение льготы для товаров, необходимых сектору безопасности и обороны.

Вопрос не только в том, отменять или не отменять льготу, но и в том, когда и как это сделать, чтобы не создать очередную проблему,

– подчеркнула депутат.

Она добавила, что до принятия окончательного решения необходимо определить четкие сроки готовности системы и механизма администрирования.

Кроме того, по мнению Южаниной, должны быть прописаны правила в отношении товаров, необходимых для обороны Украины. Это, по ее словам, позволит избежать дополнительных трудностей после изменения правил налогообложения международных посылок

Напомним, комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики в третий раз поддержал законопроект №15112-д, который предусматривает отмену льготы по НДС для международных посылок стоимостью до 150 евро.

По словам народного депутата Ольги Василевской-Смаглюк, после вступления изменений в силу НДС по ставке 20% предлагается начислять на полную стоимость товара, начиная с первого евро.

Для покупок через электронные платформы предусмотрен механизм, при котором НДС будет включаться в стоимость заказа, а его начисление и уплата в бюджет будут осуществляться самой платформой.