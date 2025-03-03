Партнеры не помогут: что потеряет Украина, если США перестанут делиться разведданными

Последствия ссоры в Белом доме между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом может сказаться на поддержке Украины со стороны США. В частности это касается предоставления разведывательных данных.

Генерал армии и бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж рассказал 24 Каналу, к каким последствиям может привести прекращение обмена разведданными между Вашингтоном и Киевом, если это, вероятно, произойдет. К слову, Украина сможет продержаться без военной помощи США по меньшей мере полгода.

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Это будет большая потеря

"Обмен разведданными еще сохраняется в оперативном режиме. Однако, возможно, в ближайшее время будет пересмотрено, насколько правдивая и глубокая информация передается", – заметил генерал армии.

Для Украины, по его словам, важна американская космическая разведка, которая позволяет контролировать все ресурсы России в режиме онлайн. Кроме того, большое значение имеет техническая разведка Агентства национальной безопасности, контролирующая все коммуникации с любыми системами шифрования по всем странам мира.

Также речь идет о других системах агентурной разведки, киберразведки, дешифровки. Кроме того, важна глобальная спутниковая система Starlink, которая позволяет получать информацию о том, что происходит непосредственно на поле боя или на территории Украины.

Обратите внимание! По мнению главы общественной организации "Украина в НАТО" Юрия Романюка, после ссоры в Белом доме, Киеву должны оказать помощь европейские союзники. Однако это будет не равноценная замена, ведь Украине будет очень сложно обойтись без поддержки США.

Поэтому могут быть опасения, что передача материалов космической, технической, агентурной разведок будет приостановлена. Это будет большая потеря, потому что американская разведка имеет гораздо больше преимуществ, чем разведка европейских даже крупных стран,

– подчеркнул экс-глава Службы внешней разведки.

В то же время могут возникнуть проблемы с предоставлением этой информации через европейских партнеров в случае прекращения сотрудничества с США.

В соответствии с договоренностями, развединформация обычно сохраняется на двусторонних уровнях. Любое ее предоставление третьей стране или третьей спецслужбе предусматривает обязательные санкции в отношении страны, которая передала их,

– пояснил Николай Маломуж.

Если это чувствительная информация, добавил он, то ни одна разведка, а она действует под контролем правительства страны, не передаст информацию, если будут действовать санкции со стороны США. Это особо защищенная информация, и она предусматривает четкий контроль того, кому и какую ее часть можно передавать.

Напомним, что по данным издания The New York Times, после напряженного разговора в Белом доме Зеленского и Трампа, США могут отменить всю помощь Украине. Речь идет о военном финансировании, обмене разведданными, обучении украинских военных и пилотов, работе центра управления международной помощью на американской военной базе в Германии.