Шанс быть победителем: Байден может уничтожить Путина одним решением

Президент США Джозеф Байден предоставлением разрешения Украине на удары дальнобойным оружием по России может уничтожить диктатора Владимира Путина.

Такое мнение 24 Каналу высказал российский публицист из США Андрей Пионтковский, отметив, что Вашингтону изрядно необходима победа Украины над Россией.

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"Путин окажется в невыносимом положении"

"Условно в пятницу выходит Байден и говорит, мол, "ладно, уговорили меня, снимаю все ограничения". Представьте, какое поражение потерпит Путин", – сказал Пионтковский.

Диктатор постоянно подчеркивает: если будет принято решение о снятии ограничений на применение западного оружия по России, это будет означать, что НАТО будет находиться "в состоянии войны" с Москвой.

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Кремль отошел от ядерных пугалок, поэтому в случае предоставления разрешения может начать наносить удары конвенционным оружием, сбивать американские спутники, бить по румынским аэродромам, где начинают дислоцироваться F-16 с натовскими пилотами. Однако не будет делать этого.

Путин окажется в невыносимом положении. Он не сможет нанести удар, потому что против него автоматически встанут 6 тысяч самолетов F-16, около тысяч F-35, также французские Mirage, шведские Gripen, британские Typhoon. А если не нанесет удар, это будет означать, что он потерпел поражение,

– подчеркнул Андрей Пионтковский.

В российский пропагандистских пабликах уже истерика из-за того, что Россия должным образом не может ответить НАТО. Поэтому можно представить масштаб возмущения, который будет после отмены ограничений. Поэтому, одним решением Байден может выиграть войну.