Каким категориям студентов планируют отменить отсрочку: текст законопроекта

В Украине предлагается отменить отсрочку для некоторых студентов. Соответствующий законопроект уже зарегистрирован в Верховной Раде.

Народные депутаты зарегистрировали в Верховной Раде законопроект, который предлагает отменить отсрочку от мобилизации для мужчин старше 30 лет, получающих непоследовательное высшее образование или второе высшее и больше.

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Почему депутаты хотят отменить отсрочку для некоторых студентов: текст законопроекта

В целом, нардепы предлагают изменить абзацы второй и третьей части третьей статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и дать отсрочку только тем людям, которые учатся в последовательных видах образования.

В то же время право на отсрочку хотят забрать у тех, кто поступил на второе, третье, четвертое высшее образование после 30 лет.

Сравнительная таблица законопроекта: справа – новый вариант

Нардепы объяснили это тем, что в 2022 году в учебные заведения зачислили 106 771 абитуриента мужского пола призывного возраста, которые начали получать тот уровень образования, что является равнозначным или даже ниже полученного уровня предыдущего образования.

Не стал исключением в данной тенденции и текущий 2023 год. Хотя вступительная кампания текущего года в учебные заведения еще продлится до 30 ноября, уже сейчас по состоянию на 28 августа численность таких мужчин составляет 74 059 поступающих.

Нардепы убеждены, что такая практика уклонения от призыва на военную службу при мобилизации негативно влияет на уровень национальной безопасности и обороны Украины, деморализует морально-психологическое состояние военнослужащих и компрометирует систему образования в Украине перед украинским народом и международными партнерами.

К слову, в случае принятия законопроекта, его действие распространится и на тех мужчин, которые воспользовались учебой для уклонения от мобилизации в 2022 году.

Некоторым мужчинам право на отсрочку наоборот предлагают вернуть

Кроме вышеупомянутого, законопроект предлагает вернуть право отсрочки для педагогических работников учреждений профессионального высшего образования.

В целях сохранения педагогических работников учреждений профессионального высшего образования из числа лиц мужского пола в возрасте до 60 лет, значительная часть которых являются гарантами выполнения образовательно-профессиональных программ, предлагается восстановить редакцию абзаца третьей части второй статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", которая существовала до 14 апреля 2022 года,

– говорится в пояснительной записке.

Зарегистрировал соответствующий законопроект народный депутат от партии "Слуга народа" Федор Вениславский. Также инициаторами проекта являются Марьяна Безуглая и Ирина Констанкевич.