Сотни чиновников лишены инвалидности: Минздрав отменил полтысячи решений МСЭК

Продолжается проверка решений медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) для чиновников. Сейчас уже отменено 445 выводов о предоставлении инвалидности чиновникам.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-центр Министерства здравоохранения.

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Результаты масштабной проверки МСЭК

Минздрав совместно с СБУ, ГБР и Офисом генпрокурора отменил 445 решений МСЭК об инвалидности должностных лиц. Сейчас проверки решений охватывают более 2 600 дел из более 70 государственных органов.

Центр оценивания функционального состояния рассмотрел уже 1 692 дела, и более 400 человек вызваны на дообследование для уточнения.

По результатам проверок в 286 случаях принято решение об изменении группы или срока установления инвалидности.

Больше всего чиновников с установленной инвалидностью, по которым продолжается проверка, приходится на Государственную таможенную службу Украины (810 дел), Государственную налоговую службу Украины (518 дел) и органы прокуратуры (448 дел).

В Минздраве напоминают, что с 1 января 2025 года в Украине вместо МСЭК начала действовать новая система оценки повседневной функциональности человека.

К слову, с октября 2024 года в Хмельницкой областной прокуратуре уволили 16 прокуроров, которые имели фиктивную инвалидность. Еще 47 прокуроров с подобным статусом продолжают работать на своих должностях.