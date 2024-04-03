В Украине отменили статус "ограниченно пригодный": юрист объяснил, что это значит

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №10313. Отныне в Украине отменен статус "ограниченно пригодный".

Лица, которые ранее были "ограниченно пригодны" к военной службе, должны в течение 9 месяцев повторно пройти военно-врачебную комиссию. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал юрист в вопросах армии и прохождения военной службы Александр Золотухин.

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Минобороны должно изменить внутренний приказ 402

Верховная Рада отменила статус "ограниченно пригодный" и оставила только "пригодный" или "непригодный" к военной службе. В то же время Министерство обороны Украины имеет свой внутренний приказ номер 402, который содержит перечень болезней, согласно которому военнообязанных относят к "пригодным", "ограниченно пригодным" и "непригодным".

Пока Минобороны не изменит этот приказ, то никакой переквалификации "ограниченно пригодных" не будет происходить. Ведь нет документа, на который можно ссылаться для того, чтобы квалифицировать лицо как "пригодное" или "непригодное",

– отметил юрист в вопросах армии и прохождения военной службы.

Министерство обороны должно определить, какой статус предоставлять людям, которые имеют определенный диагноз и ранее были "ограниченно пригодными". Только после принятия внутреннего приказа, который будет основополагающим для военно-врачебной комиссии, военнообязанные, которые ранее были признаны ограниченно годными, смогут проходить ВВК для установления пригодности к прохождению военной службы.

В то же время для мужчин, которые имели статус "ограниченно пригодный" в военное время, должны быть определены условия для прохождения службы. Для них должны быть созданы специфические условия, ведь человек имеет серьезные проблемы со здоровьем. Такие лица не могут выполнять все функции, которые выполняют здоровые мужчины, которые пригодны к прохождению военной службы в военное время.

Когда Минобороны изменит приказ

Вероятнее всего, ждать приказ от Минобороны долго не придется, поскольку есть девятимесячный срок, в течение которого лица, которые ранее были "ограниченно пригодны", должны пройти повторно военно-врачебную комиссию. Этот срок начинается с момента, когда закон вступает в силу.

Поэтому, если Минобороны долго будет принимать внутренний приказ, то в дальнейшем это создаст правовую неопределенность, потому что девятимесячный срок может пройти, а никаких условий для перепрохождения ВВК не будет создано,

– сказал Золотухин.

К тому же Минобороны, кроме того, что должен разработать внутренний приказ, то должен еще зарегистрировать его в Министерстве юстиции. Приказ должен пройти юридическую оценку на основании того, насколько он законен и соответствует внутреннему национальному законодательству и обеспечивает соблюдение прав человека.

Отдельно следует отметить, что также недавно были проголосованы изменения о внесении изменений в Единый реестр военно обязанных. Этот реестр – не новелла военного времени. Закон был принят еще в 2017 году, однако начал реализовываться только под влиянием боевых действий в Украине, поэтому сейчас в него активно вносят изменения.

Недавно вместе с переквалификацией "ограниченно пригодных", в этот законопроект были внесены изменения относительно Единого государственного реестра военнообязанных. Этот реестр будет коммуницировать с рядом других реестров, в частности, демографический реестр, реестр судебных решений, реестр Минюста по актам гражданского состояния и ряд других реестров.

Из Единого государственного реестра военнообязанных можно черпать основную информацию о призывнике. Согласие на обработку персональных данных военнообязанного не требуется. Министерство будет иметь доступ к большинству информации о человеке, которая необходима для заполнения так называемой военной картотеки,

– добавил юрист в вопросах армии и прохождения военной службы.

Доступ к такому реестру имеет ограниченное количество людей. Они несут фактически ответственность, поскольку все сведения, содержащиеся в такой картотеке конфиденциальные.

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