Особи, які раніше були "обмежено придатні" до військової служби, повинні протягом 9 місяців повторно пройти військово-лікарську комісію. Детальніше про це 24 Каналу розповів юрист у питаннях армії та проходження військової служби Олександр Золотухін.

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Міноборони має змінити внутрішній наказ 402

Верховна Рада скасувала статус "обмежено придатний" й залишила лише "придатний" чи "непридатний" до військової служби. Водночас Міністерство оборони України має свій внутрішній наказ номер 402, який містить перелік хвороб, згідно з яким військовозобов'язаних відносять до "придатних", "обмежено придатних" та "непридатних".

Поки Міноборони не змінить цей наказ, то жодної перекваліфікації "обмежено придатних" не відбуватиметься. Адже немає документа, на який можна посилатися для того, щоб кваліфікувати особу як "придатну" чи "непридатну",

– зауважив юрист у питаннях армії та проходження військової служби.

Міністерство оборони має визначити, який статус надавати людям, які мають певний діагноз та раніше були "обмежено придатними". Лише після ухвалення внутрішнього наказу, який буде основоположним для військово-лікарської комісії, військовозобов'язані, які раніше були визнані обмежено придатними, зможуть проходити ВЛК для встановлення придатності до проходження військової служби.

Водночас для чоловіків, які мали статус "обмежено придатний" у воєнний час, мають бути визначені умови для проходження служби. Для них мають бути створені специфічні умови, адже людина має серйозні проблеми зі здоров'ям. Такі особи не можуть виконувати всі функції, які виконують здорові чоловіки, які придатні до проходження військової служби у воєнний час.

Коли Міноборони змінить наказ

Найімовірніше, чекати наказ від Міноборони довго не доведеться, оскільки є дев'ятимісячний строк, протягом якого особи, які раніше були "обмежено придатні", мають пройти повторно військово-лікарську комісію. Цей строк починається з моменту, коли закон набирає чинності.

Відтак, якщо Міноборони довго ухвалюватиме внутрішній наказ, то надалі це створить правову невизначеність, тому що дев'ятимісячний строк може минути, а жодних умов для перепроходження ВЛК не буде створено,

– мовив Золотухін.

До того ж Міноборони, окрім того, що має розробити внутрішній наказ, то має ще зареєструвати його в Міністерстві юстиції. Наказ має пройти юридичну оцінку на підставу того, наскільки він законний та відповідає внутрішньому національному законодавству й забезпечує дотримання прав людини.

Окремо слід зазначити, що також нещодавно були проголосовані зміни щодо внесення змін до Єдиного реєстру військово зобов'язаних. Цей реєстр – не новела воєнного часу. Закон був прийнятий ще у 2017 році, однак почав реалізовуватися лише під впливом бойових дій в Україні, тому зараз до нього активно вносять зміни.

Нещодавно разом з перекваліфікацією "обмежено придатних", до цього законопроєкту були внесені зміни щодо Єдиного державного реєстру військовозобов'язаних. Цей реєстр буде комунікувати з рядом інших реєстрів, зокрема, демографічний реєстр, реєстр судових рішень, реєстр Мін'юсту щодо актів цивільного стану та ряд інших реєстрів.

З Єдиного державного реєстру військовозобов'язаних можна черпати основну інформацію про призовника. Згода на обробку персональних даних військовозобов'язаного не вимагається. Міністерство матиме доступ до більшості інформації про людину, яка необхідна для заповнення так званої військової картотеки,

– додав юрист у питаннях армії та проходження військової служби.

Доступ до такого реєстру має обмежена кількість людей. Вони несуть фактично відповідальність, оскільки усі відомості, які містяться в такій картотеці конфіденційні.

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