Отменили сотни рейсов, эвакуировали тысячи людей: в Японии свирепствует тайфун

18 сентября Япония страдает от тайфуна Чанту. Эвакуировать пришлось 12 тысяч человек.

Сначала тайфун накрыл побережье острова Кюсю. Туда и оттуда отменили около 300 рейсов.

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Тайфун продолжает перемещаться в восточном направлении.

Люди по всей Японии готовятся к потенциально катастрофическим погодным условиям,

– говорится в сообщении.

Официальные представители призывают людей остерегаться оползней и наводнений. Спасатели рекомендуют не пренебрегать собственной жизнью и соблюдать все правила безопасности.

Без света уже остались тысячи зданий.

По данным синоптиков, Чанту в Японии ослабнет уже в воскресенье, 19 сентября.

Тайфун Чанту в Китае