Отнял телефон: 15-летний подросток с перцовым баллончиком ограбил таксиста в Луцке
22 ноября 2021 , 14:24Читати новину українською
Источник:Нацполиция
В Луцке 20 ноября злоумышленник ограбил 25-летнего водителя такси. Нападавший применил перцовый баллончик.
Грабитель забрал у пострадавшего мобильный телефон iPhone. Его стоимость составляет более 4 тысяч гривен.
К теме В Кривом Роге продавщица прогнала грабителя из магазина: был в маске и вооружен
Что угрожает подростку
Сотрудники криминальной полиции определили, что виновником преступления является 15-летний житель Луцкого района. Полицейские изъяли у него телефон.
Следователи начали уголовное производство по факту ограбления. В настоящее время продолжается следствие. Подростку грозит до четырех лет лишения свободы.
Читайте также: От удара упала на землю: в Одессе прохожий жестоко избил и ограбил студентку
Последние новости на тему ограбления
- В Днепре райсуд осудил 17-летнего парня, укравшего телефон. Стоимость мобильного устройства была меньше 3 тысяч гривен, но теперь подросток проведет в тюрьме 5 лет.
- Жительница Львова потеряла банковскую карту. Впоследствии с нее стали исчезать деньги. Карточку нашла пара и использовала ее для покупок.
- В Закарпатье злоумышленники ограбили АЗС. Мужчин задержали и обнаружили у них оружие, психотропные вещества, а также удостоверения сотрудников правоохранительных органов. Документы могут быть фейковыми.
- В Николаевской области разоблачили вооруженную группу серийных воров, которые могли похищать сейфы с миллионами гривен.
- Подростки ограбили мужчину в Одессе. Злоумышленники забрали рюкзак, банковскую карту и медикаменты.