Хочет других отношений с Польшей: Лукашенко дал внезапный приказ

Александр Лукашенко сделал вид, что "забыл" свои недавние обвинения и угрозы в сторону Польши. Он выдал неожиданную фразу насчет Варшавы, которая противоречит его прошлым заявлениям.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна живет за счет сотрудничества с Россией и Китаем. В то же время белорусский диктатор выступил за сохранение отношений с западными европейскими странами, передает 24 Канал.

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Что сказал Лукашенко о Польше

Ранее Лукашенко угрожал Варшаве походом вагнеровцев, а также обвинял Польшу в якобы подготовке агрессии против Беларуси. Однако недавно он заявил, что хочет "наладить отношения" с поляками.

Я поручал премьер-министру связаться с ними. Если они хотят, давайте разговаривать, налаживать отношения. Мы соседи, а соседей не выбирают, они от Бога,

– сказал белорусский диктатор.

После этого он снова безосновательно обвинил Варшаву. В этот раз Лукашенко заявил, что Польша якобы умышленно "нагнетает обстановку", поскольку 15 октября в этой стране пройдут парламентские выборы. Также самопровозглашенный президент обвинил США. По его словам, американцы будто бы делают ставку на Польшу и подталкивают ее к этому "нагнетанию".

Также Лукашенко назвал поляков не глупыми и "нашими людьми", которые "все прекрасно понимают". Он добавил, что Минск открыт для сотрудничества.

Что говорят эксперты о самопровозглашённом президенте Беларуси