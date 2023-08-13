Хочет других отношений с Польшей: Лукашенко дал внезапный приказ
Александр Лукашенко сделал вид, что "забыл" свои недавние обвинения и угрозы в сторону Польши. Он выдал неожиданную фразу насчет Варшавы, которая противоречит его прошлым заявлениям.
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна живет за счет сотрудничества с Россией и Китаем. В то же время белорусский диктатор выступил за сохранение отношений с западными европейскими странами, передает 24 Канал.
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Что сказал Лукашенко о Польше
Ранее Лукашенко угрожал Варшаве походом вагнеровцев, а также обвинял Польшу в якобы подготовке агрессии против Беларуси. Однако недавно он заявил, что хочет "наладить отношения" с поляками.
Я поручал премьер-министру связаться с ними. Если они хотят, давайте разговаривать, налаживать отношения. Мы соседи, а соседей не выбирают, они от Бога,
– сказал белорусский диктатор.
После этого он снова безосновательно обвинил Варшаву. В этот раз Лукашенко заявил, что Польша якобы умышленно "нагнетает обстановку", поскольку 15 октября в этой стране пройдут парламентские выборы. Также самопровозглашенный президент обвинил США. По его словам, американцы будто бы делают ставку на Польшу и подталкивают ее к этому "нагнетанию".
Также Лукашенко назвал поляков не глупыми и "нашими людьми", которые "все прекрасно понимают". Он добавил, что Минск открыт для сотрудничества.
Что говорят эксперты о самопровозглашённом президенте Беларуси
- Ранее политолог Игорь Рейтерович в разговоре с 24 Каналом назвал слова Лукашенко о возможном нападении наемников ЧВК "Вагнера" на Польшу спланированной акцией. По его мнению, это заявление было согласовано с Владимиром Путиным. Оба диктатора могут шантажировать НАТО или планировать интернационализацию войны.
- Другую версию выдвинул бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. Он считает, что Лукашенко шантажирует российского диктатора своими провокационными заявлениями о вагнеровцах, которые находятся в Беларуси после неудачного мятежа Евгения Пригожина.
- Напомним, военный эксперт Олег Жданов указывал на нежелание Лукашенко напрямую втягиваться в войну, развязанную Россией против Украины. Он предположил, что самопровозглашённому президенту Беларуси в будущем придется оправдываться и приводить доказательства во избежание наказания в Международном уголовном суде.