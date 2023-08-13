Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна живе за рахунок співпраці з Росією та Китаєм. Водночас білоруський диктатор виступив за збереження стосунків з західними європейськими країнами, передає 24 Канал.
Читайте також Не вагнерівці зі зброєю: які провокації можуть влаштувати Путін і Лукашенко проти Польщі
Що сказав Лукашенко про Польщу
Раніше Лукашенко погрожував Варшаві походом вагнерівців, а також звинувачував Польщу у нібито підготовці агресії проти Білорусі. Однак нещодавно він заявив, що хоче "налагодити стосунки" з поляками.
Я доручав прем'єр-міністру зв'язатися з ними. Якщо вони хочуть, давайте розмовляти, налагоджувати відносини. Ми сусіди, а сусідів не вибирають, вони від Бога,
– сказав білоруський диктатор.
Після цього він знов безпідставно звинуватив Варшаву. Цього разу Лукашенко заявив, що Польща буцімто навмисне "нагнітає обстановку", оскільки 15 жовтня у цій країні відбудуться парламентські вибори. Також самопроголошений президент звинуватив США. За його словами, американці нібито роблять ставку на Польшу й "підштовхують" її до цього "нагнітання".
Також Лукашенко назвав поляків не дурними та "нашими людьми", які "все прекрасно розуміють". Він додав, що Мінськ відкритий до співпраці.
Що кажуть експерти про самопроголошеного президента Білорусі
- Раніше політолог Ігор Рейтерович у розмові з 24 Каналом назвав слова Лукашенка про можливий напад найманців ПВК "Вагнера" на Польщу спланованою акцією. На його думку, ця заява була узгоджена з Владіміром Путіним. Обидва диктатори можуть шантажувати НАТО або планувати інтернаціоналізацію війни.
- Іншу версію висунув колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. Він вважає, що Лукашенко шантажує російського диктатора своїми провокативними заявами про вагнерівців, які перебувають у Білорусі після невдалого заколоту Євгенія Пригожина.
- Нагадаємо військовий експерт Олег Жданов вказував на небажання Лукашенка безпосередньо втягуватися у війну, розв'язану Росією проти України. Він припустив, що самопроголошеному президенту Білорусі у майбутньому доведеться виправдовуватися й наводити докази, щоб уникнути покарання у Міжнародному кримінальному суді.