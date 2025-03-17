Путин пытается продать Трампу несколько вещей: кто может стать помехой

Действующая администрация США выбрала "кнут для Украины", на Россию же давления не оказывает. Однако пока Дональд Трамп не осознает, что действия Кремля для него –ловушка.

Владимир Путин, пользуясь моментом, пытается подружиться с США, что может привести к ужасным последствиям для Украины. Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Николай Давидюк, отметив, что противодействовать этому должны соответствующие люди нашей страны.

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Как Путин подыгрывает Трампу

По словам политолога, Путин пытается перезагрузить отношения с США, продать Трампу "новую большую дружбу" и поддержку Россией Соединенных Штатов. Очевидно, что из-за подлости Кремля – это будет просто "кидок". Чем раньше Трамп это осознает, тем лучше будет для Вашингтона.

Если не осознает – мы станем ценой. Нашим политикам и дипломатам надо не подыгрывать Трампу, а будить его, показывать, что Путин – это не тот, за кого он его имеет. Путин – подлое чудовище, которое пытается бросить США,

– подчеркнул Давидюк.

Сейчас Белый дом не давит на Россию. Кремль продолжает обходить санкции, а Трамп не опустил цены на российскую нефть, как обещал ранее. По мнению политолога, США пытается заигрывать с Кремлем, чтобы перетянуть его на антикитайскую позицию. Однако пока без успехов.

Позиция России следующая – вы отдайте нам Украину, а мы на 20% или 30% будем оторваны от Китая, но не полностью, потому что мы зависимы. Тогда в чем заключается соглашение Штатов с Россией? Это надо доносить трампистам,

– объяснил он.

Кстати, исполнительный директор Renew Democracy Initiative Уриэль Эпштейн высказал мнение о том, что российский диктатор пытается манипулировать Трампом. Однако в течение следующих двух недель президент США может обнаружить, что Россия не идет ни на какие уступки.