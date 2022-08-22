Выгодна ли Украине колонизация россии Китаем: оценка политолога

Китайский протекторат над россией может иметь позитивы не только для Украины, но и всего мира. Это поможет разбить все геополитические амбиции россиян, грезящих имперским величием.

С неудачами в войне против Украины россия будет входить в зависимость в Китай все сильнее. Об этом 24 каналу рассказал политолог Петр Олещук.

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Эксперт считает, что китайский протекторат прекратит попытки россиян увлекать чужие территории, сосредоточившись на более реальных проблемах.

Выгодно ли Украине, чтобы россия стала вассалом Китая? Спорный вопрос. С одной стороны, это выгодно для россии, с другой – рациональное руководство китайских колонизаторов может наконец покончить с этими геополитическими фантазиями недоимперии и направление их усилий на решение реальных проблем под "умным китайским руководством",

– отметил политолог.

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По его мнению, для российской "недоимперии" и для всего мира такая форма китайского протектората была бы "не самым плохим сценарием".

"Китай не заинтересован в союзе с геополитическими лузерами, но они могут продолжить подчинение этих геополитических лузеров себе, выдвигать себе новые и новые условия, все больше заходить в российскую экономику, поглощать россию", – добавил эксперт.

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Он подчеркнул, что если бы россия продемонстрировала какие-то успехи и военную мощь против Украины – союз КНР и россии был бы возможен.

"Какой смысл Китая сближаться с бумажным тигром, каков путинский режим и путинская россия? Что они в результате этого могут получить? Де-факто, россия будет входить под протекторат Китая все сильнее. Этот сценарий достаточно реалистичен и его обсуждают серьезно во всем мире", – резюмировал Олещук.

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