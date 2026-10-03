Си Цзиньпин способен остановить войну в Украине одним телефонным звонком, ведь российский ВПК полностью зависит от китайских поставок. Это свидетельствует о полной утрате субъектности Москвой, которая стала лишь инструментом для истощения ресурсов НАТО перед вероятным нападением КНР на Тайвань.

Президент Либерально-демократической лиги Украины Артур Харитонов в эфире 24 Канала раскрыл истинную роль Пекина в российской агрессии и объяснил, почему сегодня необходимо сдерживать уже не только Россию, а именно Китай, от решений которого зависит начало Третьей мировой войны.

Иллюзия российской самостоятельности и тотальный контроль Пекина

Современная Россия окончательно утратила собственную геополитическую субъектность, превратившись в инструмент реализации глобальных амбиций КНР. Вся эскалация, которую сегодня наблюдает мир в войне против Украины, включая преступления против гражданского населения, абсолютно согласована с Пекином.

Российско-китайский симбиоз, о котором регулярно заявляет Владимир Путин, на самом деле является процессом каннибализации России Китаем. Пекин поглощает российские ресурсы и использует территорию России для подготовки к собственной глобальной войне.

Показательно, что даже в вопросах международной политики Москва утратила собственный голос. Все заявления российских чиновников о милитаризации Японии являются лишь ретрансляцией китайских нарративов. Россия синхронно с КНР продвигает тезисы о "неомилитаристах" в Токио, пытаясь увязать это с вымышленными "неонацистами" в Украине.

Это единая глобальная кампания, которой руководит непосредственно Си Цзиньпин. Более того, Москва пытается переписать историю, акцентируя внимание на вымышленной "победе" над Японией во Второй мировой войне, хотя на самом деле СССР вероломно нарушил пакт о нейтралитете, захватив Сахалин и Курильские острова.

Китай контролирует Россию и готовится к войне: смотрите видео

Зачем Си Цзиньпину война в Европе

Для Китая российская агрессия против Украины – это стратегический инструмент истощения Североатлантического альянса. Главная цель Пекина заключается в том, чтобы заставить Европу и США распылить свои военные, финансовые и промышленные ресурсы.

Си Цзиньпин планирует захват территорий в Индо-Тихоокеанском регионе. Для успешной кампании ему крайне необходимо, чтобы в решающий момент западные союзники не смогли оказать никакой поддержки Тайваню, Японии или Южной Корее.

Только что Европа и Америка начнут восстанавливать свои военно-промышленные возможности, Китаю вновь понадобится "российская карта" для создания новых кризисов на границах с европейскими государствами. У Си Цзиньпина нет цели строить глобальную стабильность – его стратегия основана на агрессии.

Технологическая петля: как КНР подпитывает российский террор

Китай не является нейтральной стороной конфликта. Российский военно-промышленный комплекс находится в тотальной зависимости от китайских поставок. Каждый реактивный беспилотник "Шахед", участвующий в атаках украинских городов, состоит из китайских деталей. В частности, КНР поставляет:

Реактивные двигатели китайского производства;

Mesh-системы, обеспечивающие связь дрона с оператором для точного наведения;

Станки и оборудование для производства оружия.

Си Цзиньпин сосредоточил в своих руках самую большую власть в современной истории Китая, превзойдя даже Мао Цзэдуна. Ни одна деталь не может попасть в Россию без его ведома. Одного приказа лидера КНР достаточно, чтобы полностью перекрыть поставки и остановить российскую военную машину. В то же время объемы передачи технологий только растут. Именно поэтому на закрытых международных встречах все чаще звучит тезис: сдерживать нужно уже не Россию, а Китай, делая цену такой поддержки непомерной для Пекина.

Когда возможна Третья мировая война?

Реальная угроза начала Третьей мировой войны или открытия новых глобальных фронтов возникнет только тогда, когда соответствующий приказ отдаст Си Цзиньпин. До этого момента все ядерные угрозы Путина остаются лишь инструментом запугивания западных партнеров Украины с целью сокращения военной помощи.

Ключевым ориентиром для начала глобальной эскалации станет 2028 год, когда на Тайване состоятся выборы президента и парламента. Пекин надеется на победу прокитайских сил, которые согласятся на "мирное" вхождение острова в состав КНР. Если этот сценарий реализуется, Китай начнет подготовку к войне против Японии и Южной Кореи.

Если же власть на Тайване сохранят продемократические силы, Си Цзиньпин может запустить сценарий глобальной войны, в которой Россия будет готова провести атаку против государств НАТО. В противовес этим угрозам Япония сейчас разворачивает свой военно-промышленный комплекс самыми быстрыми темпами в мире, укрепляя свои позиции как мощная военная держава.

Почему Украина стала мишенью?

На фоне глобальной поляризации обостряется и внутренняя политика азиатских государств, что напрямую влияет на Украину. Дипломатический скандал с Южной Кореей по поводу передачи пленных солдат КНДР является следствием политической игры южнокорейского президента Ли Чжэ Мьона.

Представляя левые силы, он традиционно пытается балансировать в отношениях с автократиями – Россией, Китаем и КНДР. Южнокорейское общество глубоко травмировано и поляризовано. В то время как правые силы выступают за сотрудничество с США и Украиной, левые мечтают о примирении с Ким Чен Ыном, что является абсолютной иллюзией в нынешних условиях.

Из-за падения рейтингов и невозможности открыто атаковать США или Японию Ли Чжэ Мен выбрал Украину в качестве внешнего врага. Разоблачение тайных контактов Сеула с Пхеньяном разрушило его планы, поэтому сейчас он использует трагедию украинского народа для собственной политической выгоды.

В этой ситуации Украина не должна идти на уступки или просить прощения, ведь обвинения в адрес Киева являются безосновательными. Этот прецедент доказывает: будущее глобальной безопасности решается в Индо-Тихоокеанском регионе. Украине необходимо кардинально усилить дипломатическое присутствие в странах Восточной Азии, ведь от их позиции и поставок зависит архитектура безопасности всей Европы.