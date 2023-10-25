Это будет иметь решающее значение для мира, – Си Цзиньпин заявил, что готов сотрудничать с США

Президент Китая Си Цзиньпин заявил, что Пекин готов сотрудничать с Соединенными Штатами. По его словам, обе стороны преодолевают разногласия и работают вместе, чтобы ответить на глобальные вызовы.

Об этом Си Цзиньпин заявил в письме, отправленном Национальному комитету по американско-китайским отношениям со штаб-квартирой в Нью-Йорке. По его словам, смогут ли Соединенные Штаты и Китай найти "правильный" путь к взаимопониманию, будет иметь решающее значение для мира.

Интересно Китай проводит опыты на примере России: зачем Пекин это делает

Китай готов сотрудничать с США

Си Цзиньпин призвал к более стабильным двусторонним связям, которые, по его словам, должны строиться на принципах "взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества". Это заявление прозвучало в преддверии ключевого визита министра иностранных дел Ван И в Вашингтон, который состоится позже на этой неделе.

Поездка китайского дипломата станет личным визитом на самом высоком уровне в преддверии ожидаемой встречи между президентом США Джозефом Байденом и Си в Сан-Франциско, которая состоится на ноябрьском саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Следует отметить, что несколько высокопоставленных американских чиновников, включая госсекретаря США Энтони Блинкена, уже встречались со своими китайскими коллегами в Пекине этим летом.

Приоритетом Вашингтона было обеспечение того, чтобы интенсивная конкуренция между двумя крупнейшими экономиками мира и их разногласия по целому ряду вопросов – от торговли до Тайваня и Южнокитайского моря – не переросли в конфликт.

Китайские обозреватели считают, что визит (Ван И – 24 Канал) проложит путь к возможной встрече между главами двух государств, но добавляют, что Вашингтону необходимо приложить конкретные усилия, чтобы снять беспокойство Пекина и показать свою искренность,

– говорится в комментарии китайской государственной газеты Global Times.